Без візиту до ТЦК: у ЦНАПах прийматимуть документи для відстрочок, які потребують підтвердження
- З 1 листопада у ЦНАПах прийматимуть документи для відстрочок, які потребують додаткового підтвердження, зокрема для догляду за людьми з інвалідністю та усиновлення дітей.
- У випадках, коли дані не містяться в реєстрі, потрібно буде подати паперові копії для внесення інформації вручну.
З 1 листопада в Україні діють нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Відтепер у ЦНАПах прийматимуть документи для відстрочок, які потребують додаткового підтвердження.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE.
Як зараз можна оформити відстрочку?
Начальник адміністративного відділення Галицько-Франківського районного ТЦК Сергій Інфімовський пояснив, що нововведення стосуються, зокрема, відстрочок по догляду за людьми з інвалідністю та випадків з усиновленням дітей.
Він також зазначив, що у випадках, коли інвалідність встановлено за новими правилами, необхідна інформація вже міститься в цифрових ресурсах.
Натомість даних про людей, яким інвалідність встановили ще за старими паперовими довідками МСЕК, у реєстрі може не бути.
Це не критично, але, можливо, буде потрібно подати паперові копії для того, щоб це внести вручну в реєстр,
– підкреслив Інфімовський.
Ситуацію також прокоментувала керівниця управління адміністрування послуг Львівської міської ради Мар'яна Дюганчук. За її словами, в реєстрах відсутня інформація про дітей, народжених за кордоном.
Як наслідок, дані потрібно внести через ЦНАП, аби зберегти право на відстрочку.
Наразі у ЦНАПах також планують впроваджувати попередній запис, але ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни прийматимуть у режимі живої черги.
Що змінюється в процесі мобілізації?
Нещодавно Міністерство оборони України розширило перелік відстрочок від мобілізації, які доступні в застосунку Резерв+. Відтепер відстрочку також можуть оформити батьки, які самостійно виховують дитину.
Для отримання цього типу відстрочки у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян (ДРАЦС) має бути актуальна інформація про дитину, а також про смерть чи втрату батьківських прав іншого з батьків.
3 листопада Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає, що військовозобов'язаних, які не стоять на обліку у ТЦК чи перебувають у розшуку, дозволять тимчасово брати на роботу та оформлювати бронювання. Раніше відповідний законопроєкт підтримали у Раді.