Шанс на виправдання: Мін'юст пропонує дозволити мобілізацію колишніх засуджених

Україна може дати "друге життя" колишнім в'язням, дозволивши їм вступити до лав Збройних Сил. Мін'юст пропонує зміни, які знімуть наявні обмеження.

Заступниця міністра юстиції Олена Висоцька анонсувала нововведення, що можуть відкрити двері для мобілізації для осіб з судимістю. Ці зміни вже на розгляді у Верховній Раді, – пише 24 Канал з посиланням на Українське радіо.

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"Другий шанс" для колишніх засуджених

Висоцька зазначила, що нинішнє законодавство виключає можливість служби в армії для людей з минулим у в'язницях. "Вони живуть серед нас і можуть бути корисними на фронті, але закон їх обмежує", – сказала вона.

Це дуже дискусійні зміни, тому що армія має дещо відволікатись на таку категорію людей, як колишні засуджені або теперішні засуджені, якщо вони приєднаються,

– також наголосила посадовиця.

Пропозиція Мін'юсту викликала жваві дебати серед законодавців та громадськості. З одного боку, це можливість для колишніх засуджених відновити свою репутацію та зробити внесок у захист країни. З іншого – питання безпеки та довіри до таких осіб залишається відкритим.

На думку Висоцької, нові правила мобілізації можуть бути ухвалені вже у найближчій перспективі. "Якщо ми сьогодні ведемо дискусії в комітетах, то січень або лютий – це час, коли можуть бути ухвалені нові правила", – зазначила вона.

Оновлення законодавства щодо мобілізації

Ще 25 грудня 2023 року уряд вніс до Ради законопроєкт, що передбачає вдосконалення процедури мобілізації. Ця ініціатива викликала чимало бурхливих обговорень у суспільстві, і уже 11 січня 2024 року документ віддали Кабміну на доопрацювання.

Разом з тим у Верховній Раді зареєстрували чотири альтернативні законопроєкти про мобілізацію. Було чимало розмов про те, що перший документ містить чимало корупційних ризиків та навіть порушує певні конституційні права громадян нашої держави.

Додамо, що вдосконалення мобілізаційного законодавства є неминучим, якщо ми хочемо перемоги. Президент Зеленський заявляв, що Збройні Сили потребують додаткових військових: від 450 до 500 тисяч. Аби забезпечити таку потребу, потрібно змінювати закони.

Попри наявний оптимізм, немає гарантій швидкого розв'язання цього питання. Можливо, спочатку будуть прийняті обмежені зміни, наприклад, для тих, хто вийшов з в'язниці кілька років тому або був засуджений за певні злочини. Це дозволить збалансувати потребу в новобранцях із забезпеченням безпеки та довіри в армії.