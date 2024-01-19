Шанс в оправдание: Минюст предлагает разрешить мобилизацию бывших осужденных

Украина может дать "вторую жизнь" бывшим узникам, позволив им вступить в ряды Вооруженных Сил. Минюст предлагает изменения, которые снимут существующие ограничения.

Заместитель министра юстиции Елена Высоцкая анонсировала нововведения, которые могут открыть двери для мобилизации для лиц с судимостью. Эти изменения уже на рассмотрении в Верховной Раде, – пишет 24 Канал со ссылкой на Украинское радио.

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"Второй шанс" для бывших осужденных

Высоцкая отметила, что нынешнее законодательство исключает возможность службы в армии для людей с прошлым в тюрьмах. "Они живут среди нас и могут быть полезны на фронте, но закон их ограничивает", – сказала она.

Это очень дискуссионные изменения, потому что армия должна отвлекаться на такую категорию людей, как бывшие осужденные или нынешние осужденные, если они присоединятся,

– также подчеркнула чиновник.

Предложение Минюста вызвало оживленные дебаты среди законодателей и общественности. С одной стороны, это возможность для бывших осужденных восстановить свою репутацию и внести вклад в защиту страны. С другой стороны, вопрос безопасности и доверия к таким лицам остается открытым.

По мнению Высоцкой, новые правила мобилизации могут быть приняты уже в ближайшей перспективе. "Если мы сегодня ведем дискуссии в комитетах, то январь или февраль – это время, когда могут быть приняты новые правила", – отметила она.

Обновление законодательства по мобилизации

Еще 25 декабря 2023 года правительство внесло в Совет законопроект, что предполагает совершенствование процедуры мобилизации. Эта инициатива вызвала немало бурных обсуждений в обществе, и уже 11 января 2024 документ отдали Кабмину на доработку.

Вместе с тем в Верховной Раде зарегистрировали четыре альтернативные законопроекты о мобилизации. Было немало разговоров о том, что первый документ содержит немало коррупционных рисков и даже нарушает некоторые конституционные права граждан нашего государства.

Добавим, что совершенствование мобилизационного законодательства неизбежно, если мы хотим победы. Президент Зеленский заявлял, что Вооруженные Силы нуждаются в дополнительных военных: от 450 до 500 тысяч. Чтобы обеспечить такую потребность, нужно изменять законы.

Несмотря на существующий оптимизм, нет гарантий быстрого решения этого вопроса. Возможно, сначала будут приняты ограниченные изменения, например, для тех, кто вышел из тюрьмы несколько лет назад или был осужден за определенные преступления. Это позволит сбалансировать потребность в новобранцах с обеспечением безопасности и доверия в армии.