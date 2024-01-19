Заместитель министра юстиции Елена Высоцкая анонсировала нововведения, которые могут открыть двери для мобилизации для лиц с судимостью. Эти изменения уже на рассмотрении в Верховной Раде, – пишет 24 Канал со ссылкой на Украинское радио.
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"Второй шанс" для бывших осужденных
Высоцкая отметила, что нынешнее законодательство исключает возможность службы в армии для людей с прошлым в тюрьмах. "Они живут среди нас и могут быть полезны на фронте, но закон их ограничивает", – сказала она.
Это очень дискуссионные изменения, потому что армия должна отвлекаться на такую категорию людей, как бывшие осужденные или нынешние осужденные, если они присоединятся,
– также подчеркнула чиновник.
Предложение Минюста вызвало оживленные дебаты среди законодателей и общественности. С одной стороны, это возможность для бывших осужденных восстановить свою репутацию и внести вклад в защиту страны. С другой стороны, вопрос безопасности и доверия к таким лицам остается открытым.
По мнению Высоцкой, новые правила мобилизации могут быть приняты уже в ближайшей перспективе. "Если мы сегодня ведем дискуссии в комитетах, то январь или февраль – это время, когда могут быть приняты новые правила", – отметила она.
Обновление законодательства по мобилизации
- Еще 25 декабря 2023 года правительство внесло в Совет законопроект, что предполагает совершенствование процедуры мобилизации. Эта инициатива вызвала немало бурных обсуждений в обществе, и уже 11 января 2024 документ отдали Кабмину на доработку.
- Вместе с тем в Верховной Раде зарегистрировали четыре альтернативные законопроекты о мобилизации. Было немало разговоров о том, что первый документ содержит немало коррупционных рисков и даже нарушает некоторые конституционные права граждан нашего государства.
- Добавим, что совершенствование мобилизационного законодательства неизбежно, если мы хотим победы. Президент Зеленский заявлял, что Вооруженные Силы нуждаются в дополнительных военных: от 450 до 500 тысяч. Чтобы обеспечить такую потребность, нужно изменять законы.