Заступниця міністра юстиції Олена Висоцька анонсувала нововведення, що можуть відкрити двері для мобілізації для осіб з судимістю. Ці зміни вже на розгляді у Верховній Раді, – пише 24 Канал з посиланням на Українське радіо.

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"Другий шанс" для колишніх засуджених

Висоцька зазначила, що нинішнє законодавство виключає можливість служби в армії для людей з минулим у в'язницях. "Вони живуть серед нас і можуть бути корисними на фронті, але закон їх обмежує", – сказала вона.

Це дуже дискусійні зміни, тому що армія має дещо відволікатись на таку категорію людей, як колишні засуджені або теперішні засуджені, якщо вони приєднаються,

– також наголосила посадовиця.

Пропозиція Мін'юсту викликала жваві дебати серед законодавців та громадськості. З одного боку, це можливість для колишніх засуджених відновити свою репутацію та зробити внесок у захист країни. З іншого – питання безпеки та довіри до таких осіб залишається відкритим.

На думку Висоцької, нові правила мобілізації можуть бути ухвалені вже у найближчій перспективі. "Якщо ми сьогодні ведемо дискусії в комітетах, то січень або лютий – це час, коли можуть бути ухвалені нові правила", – зазначила вона.

Зверніть увагу! Попри наявний оптимізм, немає гарантій швидкого розв'язання цього питання. Можливо, спочатку будуть прийняті обмежені зміни, наприклад, для тих, хто вийшов з в'язниці кілька років тому або був засуджений за певні злочини. Це дозволить збалансувати потребу в новобранцях із забезпеченням безпеки та довіри в армії.

Оновлення законодавства щодо мобілізації