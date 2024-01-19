Заступниця міністра юстиції Олена Висоцька анонсувала нововведення, що можуть відкрити двері для мобілізації для осіб з судимістю. Ці зміни вже на розгляді у Верховній Раді, – пише 24 Канал з посиланням на Українське радіо.
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"Другий шанс" для колишніх засуджених
Висоцька зазначила, що нинішнє законодавство виключає можливість служби в армії для людей з минулим у в'язницях. "Вони живуть серед нас і можуть бути корисними на фронті, але закон їх обмежує", – сказала вона.
Це дуже дискусійні зміни, тому що армія має дещо відволікатись на таку категорію людей, як колишні засуджені або теперішні засуджені, якщо вони приєднаються,
– також наголосила посадовиця.
Пропозиція Мін'юсту викликала жваві дебати серед законодавців та громадськості. З одного боку, це можливість для колишніх засуджених відновити свою репутацію та зробити внесок у захист країни. З іншого – питання безпеки та довіри до таких осіб залишається відкритим.
На думку Висоцької, нові правила мобілізації можуть бути ухвалені вже у найближчій перспективі. "Якщо ми сьогодні ведемо дискусії в комітетах, то січень або лютий – це час, коли можуть бути ухвалені нові правила", – зазначила вона.
Оновлення законодавства щодо мобілізації
- Ще 25 грудня 2023 року уряд вніс до Ради законопроєкт, що передбачає вдосконалення процедури мобілізації. Ця ініціатива викликала чимало бурхливих обговорень у суспільстві, і уже 11 січня 2024 року документ віддали Кабміну на доопрацювання.
- Разом з тим у Верховній Раді зареєстрували чотири альтернативні законопроєкти про мобілізацію. Було чимало розмов про те, що перший документ містить чимало корупційних ризиків та навіть порушує певні конституційні права громадян нашої держави.
- Додамо, що вдосконалення мобілізаційного законодавства є неминучим, якщо ми хочемо перемоги. Президент Зеленський заявляв, що Збройні Сили потребують додаткових військових: від 450 до 500 тисяч. Аби забезпечити таку потребу, потрібно змінювати закони.