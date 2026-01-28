Діджиталізація не стоїть на місці: як по-новому вручатимуть повістки у 2026 році

Воєнний стан та загальна мобілізація в Україну продовжується щонайменше до травня 2026 року. Втім оповіщення громадян про призов може зазнати певних змін.

Про це в коментарі "ТСН" розповіла адвокатка, яка спеціалізується на питаннях мобілізації.

Як може змінитись оповіщення військовозобов'язаних громадян?

Юристи припускають, що зовсім скоро Територіальні центри комплектування можуть змінити формат оповіщення громадян. Зокрема можуть значно менше надсилати паперових повісток, а більше – в електронному вигляді.

За словами адвокатки, закон дозволяє начальникам ТЦК підписувати електронні повістки за допомогою цифрового підпису.

На законодавчому рівні такі повістки дозволені, але ми їх жодного разу не бачили. Припускаю, що в них може бути вказано про те, що отримувачу необхідно з'явитись до ТЦК,

– додає фахівець.

Водночас юристка зауважила, що такі "листи" можуть приходити й у застосунок Резерв+, який фактично є електронним кабінетом військовозобов'язаного. Діджиталізація дозволяє впроваджувати зміни, тож саме ці можна очікувати вже цього року.

Водночас для деяких громадян це може виглядати як посилення мобілізації. Втім у Міністерстві оборони розглядають це як запровадження нової практики. Адвокатка припускає, що електронні повістки з'являться найближчим часом, а кількість повідомлень про порушення військового обліку у Резерв+ значно зросте.

Які нововведення у мобілізації почали діяти у 2026 році?