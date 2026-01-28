Диджитализация не стоит на месте: как по-новому будут вручать повестки в 2026 году

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продолжается как минимум до мая 2026 года. Впрочем оповещение граждан о призыве может претерпеть определенные изменения.

Об этом в комментарии "ТСН" рассказала адвокат, которая специализируется на вопросах мобилизации.

Как может измениться оповещение военнообязанных граждан?

Юристы предполагают, что совсем скоро Территориальные центры комплектования могут изменить формат оповещения граждан. В частности могут значительно меньше присылать бумажных повесток, а больше – в электронном виде.

По словам адвоката, закон позволяет начальникам ТЦК подписывать электронные повестки с помощью цифровой подписи.

На законодательном уровне такие повестки разрешены, но мы их ни разу не видели. Предполагаю, что в них может быть указано о том, что получателю необходимо явиться в ТЦК,

– добавляет специалист.

В то же время юрист отметила, что такие "письма" могут приходить и в приложение Резерв+, который фактически является электронным кабинетом военнообязанного. Диджитализация позволяет внедрять изменения, поэтому именно эти можно ожидать уже в этом году.

В то же время для некоторых граждан это может выглядеть как усиление мобилизации. Впрочем, в Министерстве обороны рассматривают это как введение новой практики. Адвокат предполагает, что электронные повестки появятся в ближайшее время, а количество сообщений о нарушении воинского учета в Резерв+ значительно возрастет.

Какие нововведения в мобилизации начали действовать в 2026 году?