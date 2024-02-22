Мобілізація триває: усе, що треба знати про повістки

В Україні продовжили воєнний стан і загальну мобілізацію до 19 травня 2024 року. Громадяни можуть отримати повістку.

Що треба знати про повістки, де їх можуть вручати, що обов'язково має бути вказано в документі та інше, дізнайтеся далі.

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Хто має вручати повістку

Вручити повістку може співробітник ТЦК та СП, а також уповноважені особи органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, зокрема, закладів освіти, ФОПи, управителі багатоквартирних будинків, власники будинків.

Що має обов'язково містити повістка

Повістка має містити такі дані:

прізвище, ім'я, по батькові, рік народження призовника та його адреса;

місце роботи;

вид повістки;

дата, час й адреса, за якою необхідно з'явитися;

застереження щодо необхідних документів;

назва, печатка, підпис, прізвище, ім'я та по батькові керівника ТЦК.

Повістка — це письмовий документ, і законом не передбачене вручення повісток усно або іншим чином, без видачі письмового документа,

– раніше наголосили юристи.

Верховна Рада схвалила в першому читанні новий законопроєкт про мобілізацію. Так-от, відповідно до нього, повістку також зможуть вручати в електронному кабінеті військовозобов'язаного.

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Якщо є помилки в зазначенні ПІБ, чи дійсна повістка

В Асоціації правників України зауважили, що під час мобілізації громадяни зобов'язані з'явитися до військових частин або на збірні пункти ТЦК та СП у строки, зазначені в отриманих ними документах. Повістка має вручатися конкретній особі, у ній повинні вказати місце й час прибуття.

Експерти додали, що неправильне зазначення ПІБ у повістці або незазначення дати явки знижують ймовірність притягнення особи до відповідальності, якщо вона з різних причин не з'явилася за такою повісткою. Однак, є важливий нюанс.

Оскільки співробітники військкоматів та органів влади можуть несвідомо зробити помилку, а захищати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України є обов'язком громадянина України, то все ж таки варто з'явитися на вказане в повістці місце й уточнити, чи була це помилкова повістка, чи громадянина справді мобілізували на захист країни,

– зазначили в Асоціації правників.

Які є види повісток / Інфографіка 24 Каналу

Де мають право вручити повістку

Законодавством не встановлено всі місця, де можна або не можна вручити повістку. Юристи зауважили, що фактично, її можуть вручити особисто в руки в будь-де. Зокрема, на вулиці, на блокпостах, на робочому місці, в магазині, у спортзалі тощо.

Однак, перед врученням повістки встановлюють особу військовозобов'язаного. Громадянин має розписатися про отримання і з'явитися за даними, вказаними в документів.

Важливо! Відповідно до нового законопроєкту, повістку зможуть надіслати в електронний кабінет призовника. Раніше юрист зауважив, що це і є та сама часткова відповідь щодо місця.

До речі, віцепрем'єр Михайло Федоров неодноразово наголошував, що повісток у Дії не буде.

Чи можливе вручення телефоном

Наразі чинне законодавство не передбачає виклику до ТЦК телефоном, адже громадянин має отримати повістку особисто, під підпис.

Тому отримання інформації про призов або запрошення до військкомату з допомогою телефонного зв'язку не може вважатися належним повідомленням,

– зазначили в Асоціації правників.

Водночас наголосили, що в умовах воєнного стану деякі конституційні права громадян обмежені, а обов'язок захищати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України набуває найвищого пріоритету.

Тож повістки можуть вручатися на вулицях, на підприємствах, а також може надійти повідомлення про виклик телефоном.

"Оскарження таких дій практично неможливе через обмежене функціонування судової системи й обставини воєнного стану", – зазначили юристи.