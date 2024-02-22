Що треба знати про повістки, де їх можуть вручати, що обов'язково має бути вказано в документі та інше, дізнайтеся далі.
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Хто має вручати повістку
Вручити повістку може співробітник ТЦК та СП, а також уповноважені особи органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, зокрема, закладів освіти, ФОПи, управителі багатоквартирних будинків, власники будинків.
Що має обов'язково містити повістка
Повістка має містити такі дані:
- прізвище, ім'я, по батькові, рік народження призовника та його адреса;
- місце роботи;
- вид повістки;
- дата, час й адреса, за якою необхідно з'явитися;
- застереження щодо необхідних документів;
- назва, печатка, підпис, прізвище, ім'я та по батькові керівника ТЦК.
Повістка — це письмовий документ, і законом не передбачене вручення повісток усно або іншим чином, без видачі письмового документа,
– раніше наголосили юристи.
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Якщо є помилки в зазначенні ПІБ, чи дійсна повістка
В Асоціації правників України зауважили, що під час мобілізації громадяни зобов'язані з'явитися до військових частин або на збірні пункти ТЦК та СП у строки, зазначені в отриманих ними документах. Повістка має вручатися конкретній особі, у ній повинні вказати місце й час прибуття.
Експерти додали, що неправильне зазначення ПІБ у повістці або незазначення дати явки знижують ймовірність притягнення особи до відповідальності, якщо вона з різних причин не з'явилася за такою повісткою. Однак, є важливий нюанс.
Оскільки співробітники військкоматів та органів влади можуть несвідомо зробити помилку, а захищати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України є обов'язком громадянина України, то все ж таки варто з'явитися на вказане в повістці місце й уточнити, чи була це помилкова повістка, чи громадянина справді мобілізували на захист країни,
– зазначили в Асоціації правників.
Які є види повісток / Інфографіка 24 Каналу
Де мають право вручити повістку
Законодавством не встановлено всі місця, де можна або не можна вручити повістку. Юристи зауважили, що фактично, її можуть вручити особисто в руки в будь-де. Зокрема, на вулиці, на блокпостах, на робочому місці, в магазині, у спортзалі тощо.
Однак, перед врученням повістки встановлюють особу військовозобов'язаного. Громадянин має розписатися про отримання і з'явитися за даними, вказаними в документів.
Чи можливе вручення телефоном
Наразі чинне законодавство не передбачає виклику до ТЦК телефоном, адже громадянин має отримати повістку особисто, під підпис.
Тому отримання інформації про призов або запрошення до військкомату з допомогою телефонного зв'язку не може вважатися належним повідомленням,
– зазначили в Асоціації правників.
Водночас наголосили, що в умовах воєнного стану деякі конституційні права громадян обмежені, а обов'язок захищати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України набуває найвищого пріоритету.
Тож повістки можуть вручатися на вулицях, на підприємствах, а також може надійти повідомлення про виклик телефоном.
"Оскарження таких дій практично неможливе через обмежене функціонування судової системи й обставини воєнного стану", – зазначили юристи.