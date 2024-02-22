Мобилизация продолжается: все, что нужно знать о повестках

В Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию до 19 мая 2024 года. Граждане могут получить повестку.

Что надо знать о повестках, где их могут вручать, что обязательно должно быть указано в документе и другое, узнайте дальше.

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Кто должен вручать повестку

Вручить повестку может сотрудник ТЦК и СП, а также уполномоченные лица органов местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений, организаций, в частности, учебных заведений, ФЛП, управляющие многоквартирных домов, владельцы домов.

Что должна обязательно содержать повестка

Повестка должна содержать следующие данные:

фамилия, имя, отчество, год рождения призывника и его адрес;

место работы;

вид повестки;

дата, время и адрес, по которому необходимо явиться;

предостережение относительно необходимых документов;

название, печать, подпись, фамилия, имя и отчество руководителя ТЦК.

Повестка – это письменный документ, и законом не предусмотрено вручение повесток устно или иным образом, без выдачи письменного документа,

– ранее отметили юристы.

Верховная Рада приняла в первом чтении новый законопроект о мобилизации. Так вот, в соответствии с ним, повестку также смогут вручать в электронном кабинете военнообязанного.

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Если есть ошибки в указании ФИО, действительна ли повестка

В Ассоциации юристов Украины отметили, что во время мобилизации граждане обязаны явиться в воинские части или на сборные пункты ТЦК и СП в сроки, указанные в полученных ими документах. Повестка должна вручаться конкретному лицу, в ней должны указать место и время прибытия.

Эксперты добавили, что неправильное указание ФИО в повестке или неуказание даты явки снижают вероятность привлечения лица к ответственности, если оно по разным причинам не явилось по такой повестке. Однако, есть важный нюанс.

Поскольку сотрудники военкоматов и органов власти могут бессознательно сделать ошибку, а защищать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины является обязанностью гражданина Украины, то все же стоит явиться на указанное в повестке место и уточнить, была ли это ложная повестка, или гражданина действительно мобилизовали на защиту страны,

– отметили в Ассоциации юристов.

Какие есть виды повесток / Инфографика 24 Канала

Где имеют право вручить повестку

Законодательством не установлены все места, где можно или нельзя вручить повестку. Юристы отметили, что фактически, ее могут вручить лично в руки в любом месте. В частности, на улице, на блокпостах, на рабочем месте, в магазине, в спортзале и тому подобное.

Однако, перед вручением повестки устанавливают личность военнообязанного. Гражданин должен расписаться о получении и явиться по данным, указанным в документах.

Важно! Согласно новому законопроекту, повестку смогут прислать в электронный кабинет призывника. Ранее юрист заметил, что это и есть тот самый частичный ответ относительно места.

Кстати, вице-премьер Михаил Федоров неоднократно подчеркивал, что повесток в Дии не будет.

Возможно ли вручение по телефону

Сейчас действующее законодательство не предусматривает вызова в ТЦК по телефону, ведь гражданин должен получить повестку лично, под подпись.

Поэтому получение информации о призыве или приглашение в военкомат с помощью телефонной связи не может считаться надлежащим уведомлением,

– отметили в Ассоциации юристов.

В то же время добавили, что в условиях военного положения некоторые конституционные права граждан ограничены, а обязанность защищать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины приобретает наивысший приоритет.

Поэтому повестки могут вручаться на улицах, на предприятиях, а также может поступить сообщение о вызове по телефону.

"Обжалование таких действий практически невозможно из-за ограниченного функционирования судебной системы и обстоятельств военного положения", – отметили юристы.