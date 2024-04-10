Строкову службу таки скасують: що депутати пропонують замість неї

Наразі Комітет з питань оборони завершив розгляд поданих правок до законопроєкту про мобілізацію під номером 10449. Зокрема, він рекомендував замінити строкову службу альтернативою.

Цими днями Верховна Рада має розглянути законопроєкт про мобілізацію. Вчора оприлюднили остаточну редакцію документу, яка буде вноситися до парламенту на голосування.

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Базова військова служба

У ньому передбачено ліквідацію строкової служби і заміна її на базову військову службу.

Так, її мають проходити громадяни від 18 до 25 років. Водночас українці самостійно зможуть обрати період проходження служби до досягнення ними 24-річного віку.

У мирний час базова військова служба має тривати 5 місяців, а у воєнний – 3 місяці.

Нагадаємо, що з 2025 року у вищих навчальних закладах хочуть запровадити також базову військову підготовку. Вона стане обов'язковою, проте буде затверджено перелік категорій громадян, що звільняються від такого обов’язку.

Водночас, зазначимо, що громадяни з 18 років, незалежно від проходження базової військової підготовки чи служби, отримають відстрочку до досягнення мобілізаційного віку.

Які ще зміни включає остаточна редакція законопроєкту