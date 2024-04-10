Срочную службу таки отменят: что депутаты предлагают вместо нее
Сейчас Комитет по вопросам обороны завершил рассмотрение представленных поправок к законопроекту о мобилизации под номером 10449. В частности, он рекомендовал заменить срочную службу альтернативой.
На днях Верховная Рада должна рассмотреть законопроект должна рассмотреть законопроект о мобилизации. Вчера обнародовали окончательную редакцию документа, которая будет вноситься в парламент на голосование.
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Базовая военная служба
В нем предусмотрена ликвидация срочной службы и замена ее на базовую военную службу.
Так, ее должны проходить граждане от 18 до 25 лет. В то же время украинцы самостоятельно смогут выбрать период прохождения службы до достижения ими 24-летнего возраста.
В мирное время базовая военная служба должна длиться 5 месяцев, а в военное – 3 месяца.
Напомним, что с 2025 года в высших учебных заведениях хотят ввести также базовую военную подготовку. Она станет обязательной, однако будет утвержден перечень категорий граждан, освобождающихся от такой обязанности.
В то же время, отметим, что граждане с 18 лет, независимо от прохождения базовой военной подготовки или службы, получат отсрочку до достижения мобилизационного возраста.
Какие еще изменения включает окончательная редакция законопроекта
- Все военнообязанные граждане в течение 60 дней после указа Президента Украины о продлении мобилизации, который должен быть подписан 13 мая, должны будут обновить свои данные в ТЦК и СП.
- Обновить данные можно в ЦНАП, военкомате или электронном кабинете призывника. Это обязательство будет действовать не только для граждан, проживающих в Украине, но и тех, кто живет за рубежом.
- Известно, что из документа изъяли пункт о демобилизации военных после 36 месяцев службы на фронте. Это была инициатива главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Главком просит нормировать основания для увольнения с военной службы, а также ввести на законодательном уровне ротацию отдельным законопроектом.
- Комитет по обороне поддержал нормы относительно ограничения для уклонистов. Оно будет касаться управления транспортным средством и будет действовать, пока военнообязанный не придет в ТЦК. Кроме того, консульские услуги за рубежом будут предоставлять гражданам Украины, если те имеют военно-учетный документ.