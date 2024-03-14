"Фронт – це не покарання": Малюська про мобілізацію засуджених за ненасильницькі злочини

Міністр юстиції Денис Малюська розповів, як в уряді бачать ідею мобілізації засуджених. Він заявив, що фронт не є видом покарання та навіть запропонував категорії ув'язнених, яких можна мобілізовувати.

Міністр наголосив, що військова служба є виконанням загального обов'язку кожного громадянина захищати свою державу.

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Їх (засуджених, – 24 Канал) не карають, вони вже покарані, вони у в'язниці сидять. Відповідно, в жодному випадку це не є покаранням,

– пояснив він.

Малюська підкреслив, що винятків тут не повинно бути. За його словами, засуджені не повинні бути в більш привілейованому становищі, ніж інші, тому що своїм життям вони не ризикують так як це роблять військові.

Тому я не розумію, чому люди, які знаходяться у в'язниці, які не є суспільно небезпечними, засуджені за ненасильницький злочин, чому вони мають імунітет і не служать в армії, хоча така потреба є? Є чимало військових командирів, які готові їх брати,

– заявив міністр в інтерв'ю.

Водночас він додав, що йдеться лише про надання прав ТЦК забирати засуджених. Після цього співробітники ТЦК можуть самостійно вирішувати, підходить їм конкретно ця людина чи ні.

За словами міністра, з початку повномасштабної війни у наших військових та розвідки був інтерес навіть до тих, хто був засуджений за тяжкі злочини, за насилля. Малюська пояснив, що вони є цікавими для окремих спеціальних операцій.

Мобілізація засуджених: що відомо