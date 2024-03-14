"Фронт – это не наказание": Малюська о мобилизации осужденных за ненасильственные преступления

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, как в правительстве видят идею мобилизации осужденных. Он заявил, что фронт не является видом наказания и даже предложил категории заключенных, которых можно мобилизовать.

Министр подчеркнул, что военная служба является выполнением общей обязанности каждого гражданина защищать свое государство.

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Их (осужденных, – 24 Канал) не наказывают, они уже наказаны, они в тюрьме сидят. Соответственно, ни в коем случае это не является наказанием,

– объяснил он.

Малюська подчеркнул, что исключений здесь не должно быть. По его словам, осужденные не должны быть в более привилегированном положении, чем другие, потому что своей жизнью они не рискуют так как это делают военные.

Поэтому я не понимаю, почему люди, которые находятся в тюрьме, которые не являются общественно опасными, осуждены за ненасильственное преступление, почему они имеют иммунитет и не служат в армии, хотя такая потребность есть? Есть немало военных командиров, которые готовы их брать,

– заявил министр в интервью.

В то же время он добавил, что речь идет лишь о предоставлении прав ТЦК забирать осужденных. После этого сотрудники ТЦК могут самостоятельно решать, подходит им конкретно этот человек или нет.

По словам министра, с начала полномасштабной войны у наших военных и разведки был интерес даже к тем, кто был осужден за тяжкие преступления, за насилие. Малюська объяснил, что они интересны для отдельных специальных операций.

Мобилизация осужденных: что известно