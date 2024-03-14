"Фронт – это не наказание": Малюська о мобилизации осужденных за ненасильственные преступления
Источник:РБК-Украина
Министр юстиции Денис Малюська рассказал, как в правительстве видят идею мобилизации осужденных. Он заявил, что фронт не является видом наказания и даже предложил категории заключенных, которых можно мобилизовать.
Министр подчеркнул, что военная служба является выполнением общей обязанности каждого гражданина защищать свое государство.
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Их (осужденных, – 24 Канал) не наказывают, они уже наказаны, они в тюрьме сидят. Соответственно, ни в коем случае это не является наказанием,
– объяснил он.
Малюська подчеркнул, что исключений здесь не должно быть. По его словам, осужденные не должны быть в более привилегированном положении, чем другие, потому что своей жизнью они не рискуют так как это делают военные.
Поэтому я не понимаю, почему люди, которые находятся в тюрьме, которые не являются общественно опасными, осуждены за ненасильственное преступление, почему они имеют иммунитет и не служат в армии, хотя такая потребность есть? Есть немало военных командиров, которые готовы их брать,
– заявил министр в интервью.
В то же время он добавил, что речь идет лишь о предоставлении прав ТЦК забирать осужденных. После этого сотрудники ТЦК могут самостоятельно решать, подходит им конкретно этот человек или нет.
По словам министра, с начала полномасштабной войны у наших военных и разведки был интерес даже к тем, кто был осужден за тяжкие преступления, за насилие. Малюська объяснил, что они интересны для отдельных специальных операций.
Мобилизация осужденных: что известно
- В обновленной версии законопроекта 10449 об усилении мобилизации говорится о том, чтобы позволить людям, которые получили условный срок за правонарушения, добровольно вступать в украинскую армию.
- В то же время в Министерстве юстиции считают, что мобилизацию осужденных надо сделать принудительной. Министр убежден, что решение о мобилизации человека с судимостью должен принимать орган ТЦК и СП, который комплектует армию.
- Члены комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Федиенко и Ирина Фриз отметили, что те, кто уже отбыл наказание могут быть мобилизованными. В то же время возникает вопрос, что делать с теми, кто только ожидает приговора в СИЗО. Рассматривается вариант, по которому обвиняемые по нетяжким статьям могут заменить тюрьму пребывания на фронт