Якщо в Україні настане мир: Зеленський розповів, хто здійснюватиме моніторинг

Україна та США розповідають про завершення підготовки мирного плану з 20 пунктів. Президент Володимир Зеленський говорить, що цей документ – рамковий. Тож якщо сторонам вдасться підписати ці пункти, то з'явиться можливість ствоерння нових більш дієвих угод.

Заплановано, що в Україні діятиме контроль за лінією зіткнення. Про це Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами 23 грудня, передає 24 Канал.

До теми Стали відомі 20 пунктів мирного плану: які питання викликали найбільші суперечки

Хто забезпечуватиме моніторинг, щоб Росія не напала?

Володимир Зеленський розповів журналістам про другий пункт мирного плану США. Він заявив, що документ є повною та беззаперечною угодою про ненапад між Росією та Україною. Механізм моніторингу розроблять для контролю за лінією зіткнення.Ймовірно, він здійснюватиметься за допомогою космічного безпілотника. у випадку нового прориву Росії він одразу повідомлятиме про порушення.

За словами Зеленського, всі деталі мають розробити спеціальні технічні групи. Президент також додав, що конкретні шляхи моніторингу записані не в рамковому документі, а вже у безпековій угоді.

У безпековій угоді вони детально прописані, і це стосується зокрема моніторингових місій від США та європейських партнерів, відповідних елементів, умов, наслідків – як при порушенні миру зреагує та чи інша сторона тощо. Загалом ми говоримо про систему документів, і вважаємо, що всі документи мають підписуватися приблизно в один час, щоб це спрацювало,

– розповів Зеленський.

Український лідер зауважив, що навіть якщо підписання мирного плану й відповідної угоди проходитиме в різний час, але діяти вони мають разом. Адже саме наявність гарантій безпеки є однією з передумов закінчення війни й навпаки.

Що сказав Зеленський про мирний план США та відновлення України?