Если в Украине наступит мир: Зеленский рассказал, кто будет осуществлять мониторинг

Украина и США рассказывают о завершении подготовки мирного плана из 20 пунктов. Президент Владимир Зеленский говорит, что этот документ – рамочный. Поэтому если сторонам удастся подписать эти пункты, то появится возможность создания новых более действенных соглашений.

Запланировано, что в Украине будет действовать контроль за линией соприкосновения. Об этом Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами 23 декабря, передает 24 Канал.

Кто будет обеспечивать мониторинг, чтобы Россия не напала?

Владимир Зеленский рассказал журналистам о втором пункте мирного плана США. Он заявил, что документ является полным и безоговорочным соглашением о ненападении между Россией и Украиной. Механизм мониторинга разработают для контроля за линией соприкосновения. вероятно, он будет осуществляться с помощью космического беспилотника. в случае нового прорыва России он сразу будет сообщать о нарушениях.

По словам Зеленского, все детали должны разработать специальные технические группы. Президент также добавил, что конкретные пути мониторинга записаны не в рамочном документе, а уже в соглашении по безопасности.

В соглашении по безопасности они подробно прописаны, и это касается в частности мониторинговых миссий от США и европейских партнеров, соответствующих элементов, условий, последствий – как при нарушении мира среагирует та или иная сторона и тому подобное. В целом мы говорим о системе документов, и считаем, что все документы должны подписываться примерно в одно время, чтобы это сработало,

– рассказал Зеленский.

Украинский лидер отметил, что даже если подписание мирного плана и соответствующего соглашения будет проходить в разное время, но действовать они должны вместе. Ведь именно наличие гарантий безопасности является одной из предпосылок окончания войны и наоборот.

