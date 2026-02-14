Два циклони сунуть в Україну: як сильно вдарять морози, і коли буде найважче

Суттєве ускладнення погоди буде в Україні вже найближчими днями, до нас потраплять два південних вихори, заряджені енергією і середземноморською вологою. Вони принесуть опади та морози.

Відповідну інформацію повідомив начальник Черкаського обласного центру з гідрометрології Віталій Постригань на своїй сторінці у Facebook.

Як циклони вплинуть на погоду?

За даними синоптика, перший циклон прийде в період з 15 та 16 лютого, який принесе сильний дощ, подекуди він супроводжуватиметься мокрим снігом. Температура повітря становитиме від 3 градусів морозу до 2 градусів тепда.

Одразу за ним до території України надійде морозне повітря зі Скандинавії, через що температура повітря вночі 16 лютого коливатиметься від 5 до 10 градусів морозу. Через опади, які будуть до цього, можливе виникнення ожеледиці.

"Тому понеділок і вівторок холодні, скандинавський антициклон посилить морози і вночі стовпчики термометрів опускатимуться до 9 – 14 градусів морозу, вдень 2 – 7 градусів. Опади не прогнозуються", – написав він у публікації.

Вже другий південний циклон, за словами Віталія Постриганя, прийде у середу, 18 лютого, і принесе сніг на тлі слабких морозів. У зв'язку з цим, як зауважує фахівець, знову буде утворення снігового покриву та ожеледиця на дорогах.

Але то трохи далі і будемо уточнювати короткостроковими прогнозами. Слідкуємо за синоптичними процесами і модельними розрахунками, однак вже зараз очевидно – погода буде складною. Зима продовжує випробування, а весна переможе, це теж очевидно і безапеляційно,

– резюмував синоптик.

Якою буде погода найближчими днями?