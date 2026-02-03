Росія не була до цього готова: як сильні морози змінили війну та хто цим скористався

Росія намагається скористатися екстримальними морозами для просування на фронті та нових атак по Україні. Під час мінісової температури українські військові зіштовхуються з новими проблемами, адже маскуватися, рити окопи та хоч-якось зігрітися – стає значно важче.

Натомість окупанти можуть використовувати техніку, рухатися по замерзлих водоймах. Спеціально для 24 Каналу експерти пояснили, як змінився фронт взимку та кому насправді значно більше шкодять сильні морози.

Як змінилася специфіка боїв у сильний мороз?

Герой України, командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів, що через мороз низка водних перешкод замерзла. Це характерно для всіх ділянок фронту. Відповідно вони стали прохідними для ворога.

Росіян зупиняє лише розвідка та удари Сил оборони. Але коли почалося потепління, розтанув лід і спустився туман, дощ – це знизило ефективність безпілотників, а противник перейшов до активніших дій.

Ми побачили, що десь ворог використав легкоброньовану техніку, десь здійснив перегрупування, інфільтрацію, просочився між наших бойових порядків. Сьогодні у нас знову мороз, такої погоди не було за 4 роки повномасштабної війни. Можна літати денним Mavic і розвідувати вночі. Настільки світло,

– додав Юрій Федоренко.

Зараз на картах ми справді можемо побачити інфільтрацію ворога, але це можна виправити. Українські військові вже проводять стабілізаційні заходи. Ба більше, на певних ділянках вони також скористалися ситуацією і покращили тактичне становище.

Однак варто розуміти, що акумулятори швидко розряджаються на морозі. Тому ефективність безпілотників знижуватиметься при мінусовій температурі. Але загалом динаміка стабільна, Сили безпілотних систем продовжують знищувати до 30% російських цілей на фронті. Це дуже велика цифра.

Як мороз змінив плани ворога на фронті?

Аналітики DeepState фіксують найменше просування росіян з листопада 2025 року. А якщо говорити про інтенсивність наступу, то вона найменше з квітня минулого року. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зауважив, що сьогодні на ситуацію суттєво впливають погодні умови.

Однак, за його словами, інтенсивність вогню не всюди зменшилась, на деяких напрямках відбувається близько 300 атак за добу. Здебільшого наступають малі піхотні групи, декуди підтягують техніку.

Зменшення просування ворога пов'язані саме з погодою. Вона не дозволяє розгорнути зимову наступальну кампанію. Росіяни до неї повністю не готові, бо не розраховували на це. Є низка вимог до палива, інших матеріалів взимку,

– наголосив полковник ЗСУ в запасі.

Лише з погляду на погодні умови йде зниження просування. Також на противника вплинув перерозподіл наших сил, підтягування резервів, техніки. Це дозволило зупинити окупантів на певних ділянках.

Втім відомо, що Росія зараз концентрується на Запоріжжі, саме туди вона перекинула більшу частину своїх стратегічних резервів. Мовиться про напрямок Запоріжжя – Покровськ.

Такий холод не витримує навіть техніка

Начальник штабу 4 батальйону оперпризначення "Сила свободи" бригади "Рубіж" Микола Гриценко розповів, що навіть техніка може не витримувати таких холодів, про живу силу говорити ще важче. Попри це ворог все одно продовжує просування в бік Покровська і дотримується тактики просочування.

Окупанти намагаються накопичуватися у просторі між позиціями й далі розвивати наступ. Завдяки активності дронів нам вдається виявляти противника у сірій зоні. Саме з дронів завдають більшість уражень, міномети й артилерія відійшли на другий план.

На Покровському напрямку війна перейшла у війну дронів. Росіяни активно розвивають свої можливості у повітрі, зокрема дрони на оптоволокні. Їх з'явилася надзвичайно велика кількість,

– наголосив Микола Гриценко.

Уже є дрони, які можуть літати на 30 – 40 кілометрів. Так ворог намагається уразити нашу логістику, сили забезпечення, але навіть тут на допомогу приходять роботи. Усі бригади на Покровському напрямку намагаються використовувати наземні роботизовані комплекси.

Через морози ми бачимо зменшення інтенсивності просування ворога на певних ділянках. Причина в тому, що техніка виходить з ладу, не вдається здійснювати евакуацію підбитої техніки, тому втрати ворога зростають.

"Більшість техніки противника була не готова до здійснення штурмових дій або маршів у таку мінусову погоду. Щодо живої сили, то ми точно знаємо, що на полігони щодня прибувають 3 – 4 тисячі окупантів, які готові йти на штурмові дії. Тому з людьми у ворога немає проблем", – відзначив військовий.

Але дійти до лінії бойового зіткнення дуже важко. Усі підрозділи організували потужну взаємодію. Противника бачать ще за 5 – 6 кілометрів до позицій, всі на нього чекають. Тому дійти до нашого переднього краю окупанти фактично не можуть.

