Россия не была к этому готова: как сильные морозы изменили войну и кто этим воспользовался

Россия пытается воспользоваться экстремальными морозами для продвижения на фронте и новых атак по Украине. Во время минимальной температуры украинские военные сталкиваются с новыми проблемами, ведь маскироваться, рыть окопы и хоть как-то согреться становится значительно труднее.

Зато оккупанты могут использовать технику, двигаться по замерзшим водоемам. Специально для 24 Канала эксперты объяснили, как изменился фронт зимой и кому на самом деле значительно больше вредят сильные морозы.

К теме Россияне снова пытаются прорвать границу в двух областях и создают угрозы для Запорожья: как изменилась линия фронта за неделю

Как изменилась специфика боев в сильный мороз?

Герой Украины, командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал, что из-за мороза многие водные преграды замерзли. Это характерно для всех участков фронта. Соответственно они стали проходными для врага.

Россиян останавливает только разведка и удары Сил обороны. Но когда началось потепление, растаял лед и спустился туман, дождь – это снизило эффективность беспилотников, а противник перешел к более активным действиям.

Мы увидели, что где-то враг использовал легкобронированную технику, где-то осуществил перегруппировку, инфильтрацию, просочился между нашими боевыеми порядками. Сегодня у нас опять мороз, такой погоды не было за 4 года полномасштабной войны. Можно летать дневным Mavic и разведывать ночью. Настолько светло,

– добавил Юрий Федоренко.

Сейчас на картах мы действительно можем увидеть инфильтрацию врага, но это можно исправить. Украинские военные уже проводят стабилизационные мероприятия. Более того, на определенных участках они также воспользовались ситуацией и улучшили тактическое положение.

Однако стоит понимать, что аккумуляторы быстро разряжаются на морозе. Поэтому эффективность беспилотников будет снижаться при минусовой температуре. Но в целом динамика стабильная, Силы беспилотных систем продолжают уничтожать до 30% российских целей на фронте. Это очень большая цифра.

Россияне хотят использовать холодную погоду: смотрите видео

Как мороз изменил планы врага на фронте?

Аналитики DeepState фиксируют наименьшее продвижение россиян с ноября 2025 года. А если говорить об интенсивности наступления, то она меньше всего с апреля прошлого года. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заметил, что сегодня на ситуацию существенно влияют погодные условия.

Однако, по его словам, интенсивность огня не везде уменьшилась, на некоторых направлениях происходит около 300 атак в сутки. В основном наступают малые пехотные группы, кое-где подтягивают технику.

Уменьшение продвижения врага связаны именно с погодой. Она не позволяет развернуть зимнюю наступательную кампанию. Россияне к ней полностью не готовы, потому что не рассчитывали на это. Есть ряд требований к топливу, других материалов зимой,

– отметил полковник ВСУ в запасе.

Только с точки зрения погодных условий идет снижение продвижения. Также на противника повлияло перераспределение наших сил, подтягивание резервов, техники. Это позволило остановить оккупантов на определенных участках.

Впрочем известно, что Россия сейчас концентрируется в Запорожской области, именно туда она перебросила большую часть своих стратегических резервов. Говорится о направлении Запорожье – Покровск.

Сильный мороз донимает врага: смотрите видео

Такой холод не выдерживает даже техника

Начальник штаба 4 батальона оперназначения "Сила свободы" бригады "Рубеж" Николай Гриценко рассказал, что даже техника может не выдерживать таких холодов, о живой силе говорить еще труднее. Несмотря на это враг все равно продолжает продвижение в сторону Покровска и придерживается тактики просачивания.

Оккупанты пытаются накапливаться в пространстве между позициями и дальше развивать наступление. Благодаря активности дронов нам удается выявлять противника в серой зоне. Именно с дронов наносят большинство поражений, минометы и артиллерия отошли на второй план.

На Покровском направлении война перешла в войну дронов. Россияне активно развивают свои возможности в воздухе, в частности дроны на оптоволокне. Их появилось очень большое количество,

– отметил Николай Гриценко.

Уже есть дроны, которые могут летать на 30 – 40 километров. Так враг пытается поразить нашу логистику, силы обеспечения, но даже здесь на помощь приходят роботы. Все бригады на Покровском направлении пытаются использовать наземные роботизированные комплексы.

Ситуация возле Покровска: смотрите на карте

Из-за морозов мы видим уменьшение интенсивности продвижения врага на определенных участках. Причина в том, что техника выходит из строя, не удается осуществлять эвакуацию подбитой техники, поэтому потери врага растут.

"Большинство техники противника была не готова к осуществлению штурмовых действий или маршей в такую минусовую погоду. Относительно живой силы, то мы точно знаем, что на полигоны ежедневно прибывают 3 – 4 тысячи оккупантов, которые готовы идти на штурмовые действия. Поэтому с людьми у врага нет проблем", – отметил военный.

Но дойти до линии боевого соприкосновения очень трудно. Все подразделения организовали мощное взаимодействие. Противника видят еще за 5 – 6 километров до позиций, все его ждут. Поэтому дойти до нашего переднего края оккупанты фактически не могут.

Российская техника не выдерживает морозов: смотрите видео

Что говорят военные о боях зимой?