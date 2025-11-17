Морози прийдуть у відразу кілька областей: коли та де відчутно впаде температура
- З вівторка у західних областях очікується зниження температури до 4 градусів морозу вночі.
- У середу схоже похолодання пошириться на північні та більшість центральних областей.
В Україні протягом кількох наступних днів очікується мінливий характер погоди. У частині областей прогнозують морози у нічні години. Подекуди буде прохолодно і вдень.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Де буде похолодання?
Цього тижня у порівнянні з минулим температурні показники дещо знизяться. За даними синоптиків, у наступні 3 доби температура повітря вночі становитиме від 2 до 9 градусів тепла. У денні години буде від 8 до 16 градусів тепла.
Але вже з вівторка у частині регіонів відчується похолодання. У західних областях в період з 18 по 19 листопада прогнозують від 2 градусів тепла до 4 градусів морозу у нічні години. Вдень буде лише від 0 до 6 градусів тепла.
Аналогічна ситуація, згідно з прогнозом, пошириться у середу на північні та більшість центральних областей. Також попереджають про шквали вітру, швидкістю до 20 метрів за секунду, які варто очікувати у вівторок.
Що прогнозували раніше?
Синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що погода в Україні протягом найближчого тижня буде нестійкою. Через більш активні атмосферні процеси очікуються коливання температури та значні дощі.
Загалом, як зазначали метеорологи раніше, листопад в Україні характеризуватиметься підвищеною вологістю. Водночас кількість опадів у цей період, як очікується, не перевищуватиме норми.
Також повідомляли, що до кінця осені варто очікувати серйозний сніг. Але наразі важко сказати, чи варто очікувати великого снігового покриву із заметами, оскільки температура ще буде плюсовою.