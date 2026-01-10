Екстремальні морози в Україні: синоптики сказали, чи буде стрімке зниження температур

Синоптики не прогнозують в Україні сильних морозів. В Укргідрометцентрі радять не дуже орієнтуватися на прогнози на понад 5 днів, адже інформація може оновлюватися кожні 6 – 12 годин.

Чи будуть люті морози в Україні найближчим часом?

Екстремальні мінусові значення температури повітря в Україні не прогнозуються. Раніше низка ЗМІ публікувала повідомлення, які лякали – мовляв, наступний тиждень може бути дуже морозним.

За словами Наталії Птухи, таких страшних морозів в Україні не повинно бути. Прогностичні моделі часто оновлюються, тому за кілька днів нинішня інформація може бути не актуальною.

За межами 5 діб краще взагалі не орієнтуватися на них, тим паче коли ось такі динамічні процеси відбуваються, і вони кардинально можуть змінитися,

– зазначила речниця Укргідрометцентру.

Наталія Птуха закликала медіа постійно перевіряти інформацію. За її словами залишки нещодавнього циклону можуть спостерігатися в суботу, 10 січня, на Півночі та Північному Сході. Там можуть бути невеликі опади протягом 10 – 12 січня. Переважно йдеться про мокрий сніг і ймовірну ожеледь.

Як пояснює Наталія Птуха, така погода вважається хорошою для аграріїв. Морози будуть надходити не на голу, а на трохи засніжену землю. Зокрема ожеледиця прогнозується в західних, північних і частково центральних областях.

Яка погода очікується найближчим часом?