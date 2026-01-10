Экстремальные морозы в Украине: синоптики сказали, будет ли стремительное снижение температур
- Синоптики не прогнозируют в Украине сильных морозов в ближайшее время.
- Остатки недавнего циклона могут вызвать мокрый снег и гололед в некоторых регионах.
Синоптики не прогнозируют в Украине сильных морозов. В Укргидрометцентре советуют не очень ориентироваться на прогнозы на более 5 дней, ведь информация может обновляться каждые 6 – 12 часов.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление представительницы Укргидрометцентра Натальи Птухи на брифинге.
Будут ли сильные морозы в Украине в ближайшее время?
Экстремальные минусовые значения температуры воздуха в Украине не прогнозируются. Ранее ряд СМИ публиковал сообщения, которые пугали – мол, следующая неделя может быть очень морозной.
По словам Натальи Птухи, таких страшных морозов в Украине не должно быть. Прогностические модели часто обновляются, поэтому через несколько дней нынешняя информация может быть неактуальной.
За пределами 5 суток лучше вообще не ориентироваться на них, тем более когда вот такие динамические процессы происходят, и они кардинально могут измениться,
– отметила пресс-секретарь Укргидрометцентра.
Наталья Птуха призвала медиа постоянно проверять информацию. По ее словам остатки недавнего циклона могут наблюдаться в субботу, 10 января, на Севере и Северо-Востоке. Там могут быть небольшие осадки в течение 10 – 12 января. Преимущественно речь идет о мокром снеге и вероятном гололеде.
Как объясняет Наталья Птуха, такая погода считается хорошей для аграриев. Морозы будут поступать не на голую, а на немного заснеженную землю. В частности гололедица прогнозируется в западных, северных и частично центральных областях.
Какая погода ожидается в ближайшее время?
Уже в конце следующей недели синоптики прогнозируют потепление. Ожидается, что температура снизится до 3 – 8 градусов мороза, а в некоторых районах возможна оттепель.
Самые сильные морозы после 10 января продлятся в западных и северо-западных областях.
Ранее непогода снова наделала беды в Украине. Из-за сильных снегопадов и гололеда произошло более 100 ДТП, а на дорогах наблюдались значительные пробки.