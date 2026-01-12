Затяжні морози до -25: де і коли найсильніше похолодає до кінця тижня

Україну чекає тривалий період сильних морозів. Через надходження арктичного повітря в окремих регіонах країни нічні температурні показники можуть знизитися до навіть 25 градусів морозу.

Дещо тепліше буде на Закарпатті та крайньому півдні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для META.UA.

Де буде найхолодніше?

За даними синоптика, у вівторок, 13 січня, температура повітря у нічний час коливатиметься від 12 до 18 градусів морозу, у західних та північних областях стовпчики термометрів покажуть від 19 до 24 градусів морозу.

У денні години очікується від 5 до 13 градусів морозу. Лише у південних регіонах дещо тепліше, там передбачається від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла. У середу, 14 січня, значних температурних змін не буде.

Тоді у нічні години температура становитиме від 12 до 17 градусів морозу, а от у західних, північних та Харківській області при проясненнях варто чекати від 18 до 23 градусів морозу. Вдень буде від 5 до 12 градусів морозу.

У південних та деяких західних регіонах може бути від 0 до 5 градусів морозу. У четвер, 15 січня, подекуди стане тепліше. У західних та південних областях у нічні години температура буде від 5 до 13 градусів морозу.

У денний час вона коливатиметься в межах від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Але зауважимо, що у північних та південно-східних областях вночі буде від 15 до 23 градусів морозу, а вдень – від 4 до 10 градусів морозу.

Якою буде погода найближчими днями?