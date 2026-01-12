Затяжные морозы до -25: где и когда сильнее всего похолодает до конца недели
- Украину ожидает период сильных морозов с ночными температурами до -25 градусов в некоторых регионах.
- Но на Закарпатье и крайнем юге будет теплее, с ночными температурами от -4 до +1 градуса.
Украину ждет длительный период сильных морозов. Из-за поступления арктического воздуха в отдельных регионах страны ночные температурные показатели могут снизиться до даже 25 градусов мороза.
Несколько теплее будет на Закарпатье и крайнем юге. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для META.UA.
Где будет холоднее всего?
По данным синоптика, во вторник, 13 января, температура воздуха в ночное время будет колебаться от 12 до 18 градусов мороза, в западных и северных областях столбики термометров покажут от 19 до 24 градусов мороза.
В дневные часы ожидается от 5 до 13 градусов мороза. Только в южных регионах несколько теплее, там предполагается от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. В среду, 14 января, значительных температурных изменений не будет.
Тогда в ночные часы температура составит от 12 до 17 градусов мороза, а вот в западных, северных и Харьковской области при прояснениях стоит ждать от 18 до 23 градусов мороза. Днем будет от 5 до 12 градусов мороза.
В южных и некоторых западных регионах может быть от 0 до 5 градусов мороза. В четверг, 15 января, кое-где станет теплее. В западных и южных областях в ночные часы температура будет от 5 до 13 градусов мороза.
В дневное время она будет колебаться в пределах от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Но заметим, что в северных и юго-восточных областях ночью будет от 15 до 23 градусов мороза, а днем – от 4 до 10 градусов мороза.
Какой будет погода в ближайшие дни?
Ранее сообщали, что в целом на этой неделе Украину ждет резкое изменение погоды. Стоит готовиться к любым сценариям, от кратковременной оттепели на востоке до крепких морозов в северной и западных частях.
В то же время с 14 января на юге Украины и в Крыму ожидаются дожди вместе с небольшим снегом, другие области будут окутаны туманом с отложением изморози. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.
Отметим, нынешние морозы в Украине не являются аномальным явлением из-за расположения нашей страны, поскольку у нас возможны различные проявления погоды, в частности во время зим, а более экстремального холода не будет.