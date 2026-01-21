Коли послабшають морози, і чи минув пік холоду: відповідь синоптика
- На території України очікується часткове послаблення морозів на кілька градусів, але різкого потепління не буде.
- 22 січня температура зросте на 2 – 4 градуси, а в південних регіонах та на Закарпатті можливі плюсові значення.
Незабаром на території України очікується часткове послаблення морозів на кілька градусів. Але про різке потепління все ж наразі не йдеться.
Таку інформацію повідомив представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі для УНІАН.
Дивіться також Коли в Києві нарешті потепліє і чи закінчаться морози
Коли в Україні стане тепліше?
За словами синоптика, поки температура повітря у денний час становитиме в межах від 4 до 11 градусів морозу. У південній частині та на Закарпатті очікуються коливання в діапазоні від 0 до 5 градусів морозу.
А ось вже 22 січня ми очікуємо на послаблення морозів в Україні на 2 – 4 градуси,
– розповів він.
Але поки йдеться лише про незначне послаблення морозів. В період з 23 по 24 січня температура повітря на північному сході буде від 10 до 15 градусів морозу уночі та від 5 до 11 градусів морозу у денні години.
На території решти регіонів у нічний час температура повітря коливатиметься від 5 до 11 градусів морозу, на крайньому півдні очікується від 0 до 4 градусів морозу, протягом дня буде від 1 до 7 градусів морозу.
Водночас подекуди будуть плюсові значення. Як розповів Іван Семиліт, у суботу, 24 січня, у південній частині, на Прикарпатті та Закарпатті температура повітря буде від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.
Яку погоду чекати?
В Укргідрометцентрі інформували, що з 22 січня на погоду почнуть впливати атмосферні фронти, насамперед на Правобережжі. Тож з 23 січня у західних областях і на південному сході можливий невеликий сніг.
Водночас метеорологи попереджають про різке зниження температур у Європі через вторгнення холодних повітряних мас із Сибіру, що може тривати до середини лютого. Це може зачепити й Україну.
Синоптики Укргідрометцентру поки що не можуть точно спрогнозувати погоду у лютому, але відзначають тенденцію до послаблення морозів. Більш детальні прогнози синоптики покажуть після 25 січня.