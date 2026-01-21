Когда ослабнут морозы, и прошел ли пик холода: ответ синоптика

Вскоре на территории Украины ожидается частичное ослабление морозов на несколько градусов. Но о резком потеплении все же пока речь не идет.

Такую информацию сообщил представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии для УНИАН.

Когда в Украине станет теплее?

По словам синоптика, пока температура воздуха в дневное время будет составлять в пределах от 4 до 11 градусов мороза. В южной части и на Закарпатье ожидаются колебания в диапазоне от 0 до 5 градусов мороза.

А вот уже 22 января мы ожидаем ослабления морозов в Украине на 2 – 4 градуса,

– рассказал он.

Но пока речь идет лишь о незначительном ослаблении морозов. В период с 23 по 24 января температура воздуха на северо-востоке будет от 10 до 15 градусов мороза ночью и от 5 до 11 градусов мороза в дневные часы.

На территории остальных регионов в ночное время температура воздуха будет колебаться от 5 до 11 градусов мороза, на крайнем юге ожидается от 0 до 4 градусов мороза, в течение дня будет от 1 до 7 градусов мороза.

В то же время местами будут плюсовые значения. Как рассказал Иван Семилит, в субботу, 24 января, в южной части, на Прикарпатье и Закарпатье температура воздуха будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Какую погоду ждать?