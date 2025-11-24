Морози відійдуть з України: коли повернеться плюсова температура
- З 26 листопада в Україні очікується підвищення температури, морози тимчасово відійдуть.
- У західних областях температура вночі коливатиметься в межах від 1 до 4 градусів тепла.
Погода найближчими днями ще характеризуватиметься мінусовими показниками. Утім, невдовзі морози тимчасово відійдуть з території України.
Незначне підвищення температури очікується 26 листопада. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Дивіться також Шквали вітру, сніги та морози будуть у частині України: прогноз погоди на 24 листопада
Коли покращиться погода в Україні?
Ще протягом 24 та 25 листопада в Україні будуть сніги та дощі, залежно від регіону. У нічні години стовпчики термометрів показуватимуть температуру нижче нуля, найпрохолодніше буде на території західних і північних областей.
Прогноз погоди в Україні на 25 листопада 2025 року / Карта Укргідрометцентру
Але вже з 26 листопада морозів очікувати не варто. У західних областях температура повітря вночі коливатиметься від 1 до 4 градусів тепла. В інших областях уночі вона становитиме від 0 до 11 градусів, залежно від регіону.
Прогноз погоди в Україні на 26 листопада 2025 року / Карта Укргідрометцентру
Крім вищезгаданого, зазначимо, що згідно з картами Укргідрометцентру, у середу незначні дощі ще затримаються на території західних областей. У нічний час вони подекуди супроводжуватимуться мокрим снігом.
Яку погоду чекати найближчим часом?
Раніше повідомлялося, що в період з 24 по 25 листопада опади та сніг з ожеледицею тимчасово відійдуть у західних областях. В інших регіонах вони припиняться саме 25 листопада. Але попереджали про туман.
Але невдовзі листопад закінчиться, і у перший місяць зими Україну зустріне велика кількість опадів. Здебільшого вони мають бути у вигляді мокрого снігу. Також у грудні, ймовірно, очікується похолодання.