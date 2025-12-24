Тисячі церков УПЦ МП в Україні: де найбільше поширений вплив Московського патріархату

В Україні діє закон, який забороняє діяльність релігійних організацій, пов'язаних з державою-агресором. Втім, цей факт, а також повномасштабна війна, не заважає діяльності в Україні майже 8 тисяч парафій Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

Ці храми присутні в усіх регіонах країни без винятку. Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на дослідження Опендатамедіа.

Де найбільше церков УПЦ МП?

Наразі в Україні функціонує 7826 церков, підпорядкованих Московському патріархату. Вони позиціюють себе нібито "поза політикою", але зберігають зв'язок з Москвою.

На початку повномасштабного вторгнення їхня кількість становила 8782. За майже чотири роки війни до Православної церкви України (ПЦУ) перейшли лише 934 громади.

При цьому процес переходів поступово сповільнюється. Так, близько третини всіх переходів (386 громад) відбулися у 2023 році, у 2024-му – 191, а у 2025-му – лише 157.

Найбільша концентрація парафій УПЦ МП спостерігається в Дніпропетровській області (522 церкви). Не надто менше церков Московського патріархату на Вінниччині (495) та Закарпатті (487).



Поширеність впливу УПЦ МП в Україні / Графіка Опендатабот

Зауважимо, що закон про заборону релігійних організацій, афілійованих з Росією, діє вже понад рік, проте реальної відповідальності за його порушення майже немає. Розпочали лише два судові процеси, і обидва далекі від завершення.

До того ж більшість парафій уникають відкрито визнавати свою приналежність до Московського патріархату.

З майже 8 тисяч громад лише 18 чесно вказують у реєстрах зв'язок з МП. Решта або не зазначають приналежність, або змінюють формулювання, або ж "губляться" в реєстрах.

