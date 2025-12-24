Тысячи церквей УПЦ МП в Украине: где больше всего распространено влияние Московского патриархата

В Украине действует закон, запрещающий деятельность религиозных организаций, связанных с государством-агрессором. Впрочем, этот факт, а также полномасштабная война, не мешает деятельности в Украине почти 8 тысяч приходов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Эти храмы присутствуют во всех регионах страны без исключения. Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на исследование Опендатамедиа.

Где больше всего церквей УПЦ МП?

Сейчас в Украине функционирует 7826 церквей, подчиненных Московскому патриархату. Они позиционируют себя якобы "вне политики", но сохраняют связь с Москвой.

В начале полномасштабного вторжения их количество составляло 8782. За почти четыре года войны в Православную церковь Украины (ПЦУ) перешли лишь 934 общины.

При этом процесс переходов постепенно замедляется. Так, около трети всех переходов (386 общин) состоялись в 2023 году, в 2024-м – 191, а в 2025-м – только 157.

Наибольшая концентрация приходов УПЦ МП наблюдается в Днепропетровской области (522 церкви). Не слишком меньше церквей Московского патриархата в Винницкой области (495) и Закарпатье (487).



Распространенность влияния УПЦ МП в Украине / Графика Опендатабот

Заметим, что закон о запрете религиозных организаций, аффилированных с Россией, действует уже более года, однако реальной ответственности за его нарушение почти нет. Начали только два судебных процесса, и оба далеки от завершения.

К тому же большинство приходов избегают открыто признавать свою принадлежность к Московскому патриархату.

Из почти 8 тысяч общин только 18 честно указывают в реестрах связь с МП. Остальные или не отмечают принадлежность, или меняют формулировки, или же "теряются" в реестрах.

Как Зеленский относится к УПЦ МП?