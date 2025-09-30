Володимир Путін може піти на переговори лише у випадку, коли відчуватиме страх. Мовиться про загрозу розпаду Росії або внутрішнього заколоту, який може призвести до повалення режиму. В іншому випадку це неможливо.

Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив військовослужбовець 14 корпусу Олексій Герман. За його словами, у Кремлі слідкують за настроями у суспільстві та все одно залежать від них.

"Чим більше незадоволених росіян, загиблих, поранених, без ніг, рук повернуться до Росії, будуть вимагати компенсацій, пенсії, визнання, державної посади, тим краще. Це більше дестабілізує. Є світло у кінці тунелю", – вважає він.

Тому зараз завдання України – завдавати все більше втрат Росії. Наприклад, щодня ліквідовувати понад 30 тисяч окупантів на місяць. Це змусить Москву сісти за стіл переговорів.

Зверніть увагу! Станом на 30 вересня з початку повномасштабного вторгнення втрати ворога становлять 1 110 560 окупантів. Лише протягом минулої доби Росія втратила 970 солдатів. Також ворожа армія щодня втрачає техніку, зброю і так далі.

Мирні переговори: останні заяви