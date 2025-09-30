Владимир Путин может пойти на переговоры только в случае, когда будет чувствовать страх. Речь идет об угрозе распада России или внутреннего мятежа, который может привести к свержению режима. В противном случае это невозможно.

Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил военнослужащий 14 корпуса Алексей Герман. По его словам, в Кремле следят за настроениями в обществе и все равно зависят от них.

"Чем больше недовольных россиян, погибших, раненых, без ног, рук вернутся в Россию, будут требовать компенсаций, пенсии, признания, государственной должности, тем лучше. Это больше дестабилизирует. Есть свет в конце тоннеля", – считает он.

Поэтому сейчас задача Украины – наносить все больше потерь России. Например, ежедневно ликвидировать более 30 тысяч оккупантов в месяц. Это заставит Москву сесть за стол переговоров.

Обратите внимание! По состоянию на 30 сентября с начала полномасштабного вторжения потери врага составляют 1 110 560 оккупантов. Только за прошедшие сутки Россия потеряла 970 солдат. Также вражеская армия ежедневно теряет технику, оружие и так далее.

Мирные переговоры: последние заявления