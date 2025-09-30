Военный честно сказал, как относится к мирным переговорам с Россией
- Алексей Герман считает, что Владимир Путин пойдет на переговоры, когда почувствует угрозу распада России или внутреннего мятежа.
- Украина должна наносить России потери, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров, как отмечает военнослужащий.
Владимир Путин может пойти на переговоры только в случае, когда будет чувствовать страх. Речь идет об угрозе распада России или внутреннего мятежа, который может привести к свержению режима. В противном случае это невозможно.
Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил военнослужащий 14 корпуса Алексей Герман. По его словам, в Кремле следят за настроениями в обществе и все равно зависят от них.
"Чем больше недовольных россиян, погибших, раненых, без ног, рук вернутся в Россию, будут требовать компенсаций, пенсии, признания, государственной должности, тем лучше. Это больше дестабилизирует. Есть свет в конце тоннеля", – считает он.
Поэтому сейчас задача Украины – наносить все больше потерь России. Например, ежедневно ликвидировать более 30 тысяч оккупантов в месяц. Это заставит Москву сесть за стол переговоров.
Обратите внимание! По состоянию на 30 сентября с начала полномасштабного вторжения потери врага составляют 1 110 560 оккупантов. Только за прошедшие сутки Россия потеряла 970 солдат. Также вражеская армия ежедневно теряет технику, оружие и так далее.
Мирные переговоры: последние заявления
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча с ним будет неудачей для Владимира Путина. По его словам, во время встречи на Аляске так называемый глава Кремля хотел только сделать фото с лидером США Дональдом Трампом, а не реальных переговоров.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал Москву. Он отметил, что в течение последних недель российская сторона отказывалась как от двусторонних переговоров с Украиной, так и от трехсторонних встреч с участием Трампа или других представителей США.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что война закончится переговорами. Однако он отметил, что Зеленский должен знать, что Украина будет защищена после любого мирного соглашения или прекращения огня.