24 Канал Новости Украины Военный честно рассказал, как относится к мирным переговорам с Россией
30 сентября, 17:07
Военный честно сказал, как относится к мирным переговорам с Россией

Александра Садовая
Основные тезисы
  • Алексей Герман считает, что Владимир Путин пойдет на переговоры, когда почувствует угрозу распада России или внутреннего мятежа.
  • Украина должна наносить России потери, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров, как отмечает военнослужащий.

Владимир Путин может пойти на переговоры только в случае, когда будет чувствовать страх. Речь идет об угрозе распада России или внутреннего мятежа, который может привести к свержению режима. В противном случае это невозможно.

Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил военнослужащий 14 корпуса Алексей Герман. По его словам, в Кремле следят за настроениями в обществе и все равно зависят от них.

"Чем больше недовольных россиян, погибших, раненых, без ног, рук вернутся в Россию, будут требовать компенсаций, пенсии, признания, государственной должности, тем лучше. Это больше дестабилизирует. Есть свет в конце тоннеля", – считает он.

Поэтому сейчас задача Украины – наносить все больше потерь России. Например, ежедневно ликвидировать более 30 тысяч оккупантов в месяц. Это заставит Москву сесть за стол переговоров.

Обратите внимание! По состоянию на 30 сентября с начала полномасштабного вторжения потери врага составляют 1 110 560 оккупантов. Только за прошедшие сутки Россия потеряла 970 солдат. Также вражеская армия ежедневно теряет технику, оружие и так далее.

Мирные переговоры: последние заявления

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча с ним будет неудачей для Владимира Путина. По его словам, во время встречи на Аляске так называемый глава Кремля хотел только сделать фото с лидером США Дональдом Трампом, а не реальных переговоров.

  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал Москву. Он отметил, что в течение последних недель российская сторона отказывалась как от двусторонних переговоров с Украиной, так и от трехсторонних встреч с участием Трампа или других представителей США.

  • Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что война закончится переговорами. Однако он отметил, что Зеленский должен знать, что Украина будет защищена после любого мирного соглашения или прекращения огня.