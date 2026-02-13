Такого раніше не було: у межах конференції в Мюнхені відкрився Український дім
- У рамках Мюнхенської конференції з безпеки відкрився Український дім, організований Фондом Віктора Пінчука, Офісом Президента України та Асоціацією оборонної промисловості України.
- Він працюватиме до 14 лютого.
13 лютого у рамках Мюнхенської конференції з безпеки відкрився Український дім. Це перший подібний проєкт на заході.
Спеціальний Український дім в Мюнхені організовують Фонд Віктора Пінчука, Офіс Президента України та Асоціація оборонної промисловості України. Він працюватиме до 14 лютого.
Що відомо про відкриття Українського дому у Мюнхені?
У п'ятницю, 13 лютого, у рамках відкриття відбудеться спеціальна виставка, куратором якої став артдиректор PinchukArtCentre Бйорн Гельдхоф.
Експозиція звертає увагу на загрози безпеці Європи та необхідність швидких змін. Одним із центральних творів є робота художника Олексія Сая Change or Die ("Змінюйся або помри") – символічне послання України до Європи, термінове та орієнтоване на майбутнє.
У суботу, 14 лютого, пройде 9-ий Український ланч на тему "Україна: на передовій майбутнього".
Серед спікерів Українського ланчу очікують на президентів Чехії, Фінляндії та Латвії. Також візьмуть участь прем'єр-міністри Хорватії, Данії, Нідерландів, Норвегії та Швеції.
Український дім працюватиме до 14 лютого.
Нагадаємо, що Мюнхенська конференція з безпеки вже понад шість десятиліть є головним міжнародним форумом для обговорення питань світової безпеки. Щороку в ній беруть участь понад 500 високопосадовців, серед яких лідери держав, міністри, представники міжнародних та неурядових організацій і бізнесу.
Мюнхенська безпекова конференція 2026 року: що відомо
Очікується, що на полях конференції виступить Володимир Зеленський. Окрім того, з великою ймовірністю, президент матиме зустріч із держсекретарем США Марко Рубіо.
На Україну у Мюнхені чекає дуже інтенсивний дипломатичний порядок денний: двосторонні й багатосторонні зустрічі з союзниками та партнерами, з міністрами, представниками країн і компаній, з якими складно зустрітися в інших форматах.
Тема війни Росії проти України залишається ключовою у міжнародних переговорах, зокрема під час Мюнхенської безпекової конференції, Зеленський використає захід, щоб закликати до посилення тиску на Кремль.