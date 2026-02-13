Перші зустрічі були продуктивним: ексклюзивний репортаж з саміту в Мюнхені

На полях Мюнхенської безпекової конференції відбудеться низка зустрічей та обговорень, зокрема щодо російсько-української війни. Глава МЗС України Андрій Сибіга уже встиг поспілкуватися з господарями заходу – представниками німецького уряду.

Вони підтвердили, що Німеччина непохитно підтримує нашу державу та нагадали про 11, 5 мільярдів євро допомоги. Як зауважила ведуча 24 Каналу Андріана Кучер, самі стільки становить німецька оборонна підтримка у 2026 році.

Що відбувається на полях саміту?

Андрій Сибіга підкреслив підтримку Німеччини у період, коли Росія цілеспрямовано атакувала енергетику України. Тоді німецький уряд підставив плече та надав 75 мільйонів євро, тому глава МЗМ подякував Німеччині за непохитну солідарність.

Розпочав цей важливий день на 62-й Мюнхенській конференції з безпеки разом із моїм німецьким колегою та другом міністром закордонних справ Німеччини Йоганом Вадефулем. Ми говорили про зусилля заради миру, кроки для посилення оборони та стійкості України, а також про збільшення тиску на Москву,

– додав Андрій Сибіга.

Наразі на Мюнхенську безпекову конференцію продовжують з'їжджатися світові лідери, представники делегацій. Тут уже помітили генсека НАТО Марка Рюта, очільницю Данії. З цією країною проведе переговори Володимир Зеленський.

Також запланована зустріч президента з представниками німецького уряду. Відбудуться переговори у багатосторонньому форматі, а також і двостороннє спілкування. Цікаво, що Володимир Зеленський поспілкується з опозицією Ірану.

Ми бачимо, що це послідовна політика України, починаючи від іранських протестів, коли наша влада всіляко підтримує підтримує опозицію в Ірані. Ще під час форуму у Давосі український лідер жорстко засудив дії іранського режиму.

Виставка зброї та низка цікавих зустрічей

В Українському домі у Мюнхені презентували велику виставку, де кожен охочий зможе на власні очі побачити, чим росіяни нас знищують. Наприклад, на ній розмістили російський "Шахед", також представили багато ворожої техніки, яку ми уразили.

Крім цього представлені українські та іноземні дрони, безпілотники різних видів. Це винаходи, технології, якими Україна може похизуватися, адже все це завдає ворогу суттєвого ураження та становить неабиякий інтерес наших європейських партнерів.

До слова, у Володимира Зеленського впродовж безпекової конференції заплановано зустрічі з представниками німецького оборонпрому. Тому графік обіцяє бути насиченим. Цікаво, що уже вдалося поспілкуватися з делегатами з Китаю. Таку зустріч провів глава українського МЗС.

Ця зустріч і переговори були предметними та прагматичними. Це третя зустріч очільника українського зовнішньополітичного відомства та китайських дипломатів і друга на полях Мюнхенської безпекової конференції,

– зауважила Андріана Кучер.

Ба більше, Андрій Сибіга заявив, що українська сторона вважає, що Китай може суттєво нам допомогти наблизити мир і відзначив, що українська влада цінує те, що Китай підтримує територіальну цілісність та суверенітет України.

