"Імперська пухлина": у МЗС різко відповіли на стенограму розмови Путіна та Буша

Сполучені Штати опублікували стенограми переговорів між російським диктатором Володимиром Путіним і американським президентом Джорджем Бушем, які відбулися у 2001 та 2008 роках. Уже тоді очільник Кремля заперечував право України на існування.

Про це пише 24 Канал із посиланням на речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого.

Що Путін казав про Україну у 2001 році?

Під час розмови з Президентом США у 2001 році Путін заявив, що вступ України до НАТО неминуче створить конфлікт між Росією та США. На запитання Буша "чому" він відповів, що Україна – "штучно створена складна держава", яка нібито не є сформованою нацією.

Російський диктатор наполягав, що третина населення України – росіяни, а значна частина громадян начебто сприймає НАТО як ворожий альянс. У 2008 році риторика Кремля залишилася ідентичною. Під час нової зустрічі з Бушем Путін знову назвав Україну "штучною державою", прогнозував розкол країни та прямо погрожував створенням проблем у відповідь на розширення НАТО.

Путін заперечив право України на існування ще у 2001 році. За 21 рік до повномасштабного вторгнення і за 13 років до Революції гідності, яку він часто називає "першопричиною" війни,

– зазначив речник МЗС України.

Георгій Тихий наголосив: "першопричиною завжди була і залишається імперська пухлина в його (Путіна – 24 Канал) голові та головах інших росіян".

Російська пропаганда: як звучать наративи Кремля зараз?