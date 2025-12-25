"Имперская опухоль": в МИД резко ответили на стенограмму разговора Путина и Буша

Соединенные Штаты опубликовали стенограммы переговоров между российским диктатором Владимиром Путиным и американским президентом Джорджем Бушем, которые состоялись в 2001 и 2008 годах. Уже тогда глава Кремля отрицал право Украины на существование.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого.

Что Путин говорил об Украине в 2001 году?

Во время разговора с Президентом США в 2001 году Путин заявил, что вступление Украины в НАТО неизбежно создаст конфликт между Россией и США. На вопрос Буша "почему" он ответил, что Украина – "искусственно созданное сложное государство", которое якобы не является сформированной нацией.

Российский диктатор настаивал, что треть населения Украины – русские, а значительная часть граждан якобы воспринимает НАТО как враждебный альянс. В 2008 году риторика Кремля осталась идентичной. Во время новой встречи с Бушем Путин снова назвал Украину "искусственным государством", прогнозировал раскол страны и прямо угрожал созданием проблем в ответ на расширение НАТО.

Путин отрицал право Украины на существование еще в 2001 году. За 21 год до полномасштабного вторжения и за 13 лет до Революции достоинства, которую он часто называет "первопричиной" войны,

– отметил представитель МИД Украины.

Георгий Тихий подчеркнул: "первопричиной всегда была и остается имперская опухоль в его (Путина – 24 Канал) голове и головах других россиян".

