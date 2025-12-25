Про це пише 24 Канал із посиланням на речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого.
Дивіться також Новий російський прорив на Сумщину, ворог у Гуляйполі: як змінилася лінія фронту за тиждень
Що Путін казав про Україну у 2001 році?
Під час розмови з Президентом США у 2001 році Путін заявив, що вступ України до НАТО неминуче створить конфлікт між Росією та США. На запитання Буша "чому" він відповів, що Україна – "штучно створена складна держава", яка нібито не є сформованою нацією.
Російський диктатор наполягав, що третина населення України – росіяни, а значна частина громадян начебто сприймає НАТО як ворожий альянс. У 2008 році риторика Кремля залишилася ідентичною. Під час нової зустрічі з Бушем Путін знову назвав Україну "штучною державою", прогнозував розкол країни та прямо погрожував створенням проблем у відповідь на розширення НАТО.
Путін заперечив право України на існування ще у 2001 році. За 21 рік до повномасштабного вторгнення і за 13 років до Революції гідності, яку він часто називає "першопричиною" війни,
– зазначив речник МЗС України.
Георгій Тихий наголосив: "першопричиною завжди була і залишається імперська пухлина в його (Путіна – 24 Канал) голові та головах інших росіян".
Російська пропаганда: як звучать наративи Кремля зараз?
В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу британський журналіст та письменник Девід Патрікаракос пояснив, що Росія тисне не лише на фронті, а й вкидає великі гроші в пропаганду.
За словами журналіста, російська пропаганда тривалий час просуває наратив про те, що Зеленський нелегітимний. Це підхопив і американський президент, Трамп закликає Україну провести вибори. До того ж російська сторона у своїй інформаційній війні скористалась корупційними скандалами, які виникли в Україні.
До слова, нещодавно російський диктатор укотре заявив, що Україна нібито відмовляється від мирного завершення війни, хоча визнав, що Київ подає сигнали бажання вести діалог.