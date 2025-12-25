Про це пише 24 Канал із посиланням на речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого.

Що Путін казав про Україну у 2001 році?

Під час розмови з Президентом США у 2001 році Путін заявив, що вступ України до НАТО неминуче створить конфлікт між Росією та США. На запитання Буша "чому" він відповів, що Україна – "штучно створена складна держава", яка нібито не є сформованою нацією.

Російський диктатор наполягав, що третина населення України – росіяни, а значна частина громадян начебто сприймає НАТО як ворожий альянс. У 2008 році риторика Кремля залишилася ідентичною. Під час нової зустрічі з Бушем Путін знову назвав Україну "штучною державою", прогнозував розкол країни та прямо погрожував створенням проблем у відповідь на розширення НАТО.

Путін заперечив право України на існування ще у 2001 році. За 21 рік до повномасштабного вторгнення і за 13 років до Революції гідності, яку він часто називає "першопричиною" війни,

– зазначив речник МЗС України.

Георгій Тихий наголосив: "першопричиною завжди була і залишається імперська пухлина в його (Путіна – 24 Канал) голові та головах інших росіян".

Російська пропаганда: як звучать наративи Кремля зараз?