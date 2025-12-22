Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу зазначив британський журналіст та письменник Девід Патрікаракос, наголосивши на тому, що в США на вирішальних рівнях адміністрації російський наратив ймовірно успішніше просувається, ніж український.

Які наративи просуває Кремль?

Британський журналіст розповів, що соцопитування показують, що погляди Трампа стосовно України не збігаються навіть з позицією виборців Республіканської партії. Патрікаракос каже, що якби був на місці Зеленського чи кигось з його оточення, то з політичного погляду робив би все можливе, аби затягнути час до проміжних виборів в США і сподіватись на більшу розсудливість у Вашингтоні.

Російська пропаганда тривалий час просуває наратив про те, що Зеленський нелегітимний. Це підхопив і американський президент, Трамп закликає Україну провести вибори. До того ж російська сторона в своїй інформаційній війні скористалась корупційними скандалами, які виникли в Україні.

В Україні є серйозна проблема з корупцією. Це безперечно використовується проти Зеленського. Ідея провести в Україні під час війни вибори, коли щодня відбуваються повітряні атаки, до того ж, коли частина населення воює й не може голосувати – фундаментально несерйозна,

– озвучив Патрікаракос.

Нині, як зазначив британський журналіст, Зеленський перебуває під атакою Білого дому, який багато в чому став ворожим.

Війна Росії проти Європи триває вже давно

Нещодавно BBC розмістило декілька матеріалів. В одному з них розмірковуючи про те, скільки б часу Велика Британія могла боротися, якби завтра там почалася війна. В іншому видання написало про те, що країна готується до війни, але не збройної, а психологічної, готує до цього своє суспільство.

Коментуючи це, Патрікаракос наголосив, що британські Збройні сили зараз у складному становищі. Протягом багатьох років були скорочення, але країна зберігає основну професійну армію, яка все ще доволі ефективна, хоча й зменшена.

"Щодо підготовки до психологічної війни, це те, про що я також зазначаю – ми на Заході застрягли у парадигмі Другої світової. Ми війну розуміємо так: дві армії у формі б'ються на фронті, потім триває політичне врегулювання і війна завершується. Росія так не воює!", – пояснив Патрікаракос.

Він зауважив на тому, що Росія вже 20 років веде інформаційну війну з Великою Британією, скуповуючи лондонську нерухомість, наймаючи місцеві юридичні фірми, орендуючи художні галереї, приватні школи. Психологічний і пропагандистський наступ Росії, з його слів, триває теж давно і це визнають у Великій Британії.

Нам не потрібно готуватися до війни у Великій Британії. Ми вже в ній і давно,

– підкреслив Патрікаракос.

Британський журналіст підсумував, що варто усвідомити, що сьогодні Україна – це європейський гарнізон, прикордонний захист від варварства, антипросвітницьких засад та імперіалізму, що надходять з Росії та подібних їй держав.

Росія може готуватися до війни в Європі: