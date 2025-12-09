Німецький політолог Сергій Сумленний пояснив 24 Каналу, що вони хочуть дезорієнтувати Європу та деморалізувати потенційну жертву нападу, щоб вона не чинила опору.

Чи свідчить нова риторика Кремля про його слабкість?

Два місяці тому Кремль масово закидав у медіапростір ЄС наративи про те, що підтримка України обернеться економічними труднощами для самих європейців. Проте це не спрацювало, і кремлівські пропагандисти перейшли до нової методички – тепер вони лякають Третьою світовою війною.

Це різко контрастує з попередньою риторикою, коли вони відкрито насміхалися з Німеччини, Польщі та Франції, і хвалилися, що "вже брали Берлін і Париж". Тепер раптом ті самі пропагандисти заявляють про "серйозну ескалацію" і "поріг світової війни".

Я не думаю, що вони бояться об'єднаної Європи, але певна занепокоєність у їхніх заявах зараз прослідковується. Це шизофренічне поєднання суперечливих тез характерне для них з початку повномасштабної війни,

– сказав Сумленний.

Які реальні кроки можуть нейтралізувати російські ядерні погрози?

Росія систематично використовує ядерні погрози, щоб залякати Німеччину та зірвати передачу зброї Україні. Кремль робив це при кожному новому рішенні – від передачі Marder та Leopard до Storm Shadow і ATACMS.

Така тактика працює, бо німецьке суспільство історично чутливе до ядерних загроз. Страх, закладений ще КДБ у 1970 роках, Москва активно експлуатує й досі.

Кремль не прагне бути сильнішим за жертву; його стратегія – деморалізувати опонента настільки, щоб той не чинив опору. Саме так Москва помилково розраховувала швидко зайти в Україну. У цьому росіяни активно експлуатують знання про психологію західних суспільств — і часто роблять це успішніше, ніж у військовій сфері.

Єдине, що можна протиставити цьому – реальні перемоги та удари по російській інфраструктурі. Чим слабкіша Росія, тим менше у неї простору для маневру, грошей на зброю, фінансування еліт, поліції, виплату зарплат. Росія має бути нейтралізована через знищення її енергетичної та фінансової інфраструктури – саме це Україна зараз чудово робить ударами по НПЗ, газовій і залізничній інфраструктурі,

– зазначив Сумленний.

Що ще відомо про російську пропаганду в Європі?