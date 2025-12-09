Немецкий политолог Сергей Сумленный объяснил 24 Каналу, что они хотят дезориентировать Европу и деморализовать потенциальную жертву нападения, чтобы она не оказывала сопротивления.

Свидетельствует ли новая риторика Кремля о его слабости?

Два месяца назад Кремль массово забрасывал в медиапространство ЕС нарративы о том, что поддержка Украины обернется экономическими трудностями для самих европейцев. Однако это не сработало, и кремлевские пропагандисты перешли к новой методичке – теперь они пугают Третьей мировой войной.

Это резко контрастирует с предыдущей риторикой, когда они открыто насмехались над Германией, Польши и Франции, и хвастались, что "уже брали Берлин и Париж". Теперь вдруг те же пропагандисты заявляют о "серьезной эскалации" и "пороге мировой войны".

Я не думаю, что они боятся объединенной Европы, но определенная озабоченность в их заявлениях сейчас прослеживается. Это шизофреническое сочетание противоречивых тезисов характерно для них с начала полномасштабной войны,

– сказал Сумленный.

Какие реальные шаги могут нейтрализовать российские ядерные угрозы?

Россия систематически использует ядерные угрозы, чтобы запугать Германию и сорвать передачу оружия Украине. Кремль делал это при каждом новом решении – от передачи Marder и Leopard до Storm Shadow и ATACMS.

Такая тактика работает, потому что немецкое общество исторически чувствительно к ядерным угрозам. Страх, заложенный еще КГБ в 1970 годах, Москва активно эксплуатирует до сих пор.

Кремль не стремится быть сильнее жертвы; его стратегия – деморализовать оппонента настолько, чтобы тот не оказывал сопротивления. Именно так Москва ошибочно рассчитывала быстро зайти в Украину. В этом россияне активно эксплуатируют знания о психологии западных обществ - и часто делают это успешнее, чем в военной сфере.

Единственное, что можно противопоставить этому – реальные победы и удары по российской инфраструктуре. Чем слабее Россия, тем меньше у нее пространства для маневра, денег на оружие, финансирование элит, полиции, выплату зарплат. Россия должна быть нейтрализована через уничтожение ее энергетической и финансовой инфраструктуры – именно это Украина сейчас прекрасно делает ударами по НПЗ, газовой и железнодорожной инфраструктуре,

– отметил Сумленный.

