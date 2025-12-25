Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого.

Что Путин говорил об Украине в 2001 году?

Во время разговора с Президентом США в 2001 году Путин заявил, что вступление Украины в НАТО неизбежно создаст конфликт между Россией и США. На вопрос Буша "почему" он ответил, что Украина – "искусственно созданное сложное государство", которое якобы не является сформированной нацией.

Российский диктатор настаивал, что треть населения Украины – русские, а значительная часть граждан якобы воспринимает НАТО как враждебный альянс. В 2008 году риторика Кремля осталась идентичной. Во время новой встречи с Бушем Путин снова назвал Украину "искусственным государством", прогнозировал раскол страны и прямо угрожал созданием проблем в ответ на расширение НАТО.

Путин отрицал право Украины на существование еще в 2001 году. За 21 год до полномасштабного вторжения и за 13 лет до Революции достоинства, которую он часто называет "первопричиной" войны,

– отметил представитель МИД Украины.

Георгий Тихий подчеркнул: "первопричиной всегда была и остается имперская опухоль в его (Путина – 24 Канал) голове и головах других россиян".

