Україна досі не дала дозвіл оглянути нафтопровід "Дружба", – ЗМІ

Європейські експерти, які нещодавно прибули до України, досі не отримали дозволу оглянути місце пошкодженого внаслідок російського обстрілу нафтопроводу "Дружба", щоб оцінити час та вартість його відбудови.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на джерела. Зауважимо, ЗМІ раніше повідомляли, що фахівці прибули до України ще минулого тижня.

Чи оглянули місце пошкоджень?

За даними співрозмовників видання, українська сторона досі не надала дозвіл групі європейських експертів, які раніше прибули до Києва, відвідати місце руйнування нафтопроводу "Дружба", чого вимагала Угорщина.

За словами джерел, група експертів з ЄС досі перебуває в Києві та готова в будь-який момент виїхати на місце пошкодження задля оцінки ступеня пошкоджень та вартості ремонтних робіт на відповідному об'єкті.

Згідно з оприлюдненою інформацією, раніше повідомляли, що європейські експерти проходять безпекову перевірку, яку проводить Україна. Водночас у Єврокомісії не коментують ситуацію навколо експертної групи.

Зазначаєть, що речниця Європейської комісії з енергетичних питань Анна-Кайса Ітконен під час брифінгу в понеділок, 23 березня, заявила журналістам, що вона не має оновленої інформації стосовно вищезгаданої місії.

Минулого тижня ми зазначали, що існує група експертів, які готові до цієї місії. Ми не маємо жодної нової інформації, якою могли б поділитися з цього приводу. Отже, інформація, надана нами минулого тижня, залишається актуальною,

– каже заступниця головної речниці Єврокомісії Аріанна Подеста.

Яка зараз ситуація навколо "Дружби"?