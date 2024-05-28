З Білорусі знову "нападатимуть": Росія готує ІПСО про "другий фронт" на тлі військових навчань
Джерело:ЦПД
Кремль не припиняє інформаційно-психологічних операцій проти українців. Експерти констатують, що Росія вкотре вкидатиме повідомлення про "відкриття фронту" з боку Білорусі.
Власне, у Центрі протидії дезінформації, що є органом РНБО, попередили українців. Там також уточнили, що поширюють прогноз розвитку дезінформаційних кампаній ворога у період від 27 травня до 2 червня.
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Старе ІПСО про "новий фронт"
За словами аналітиків, слід у найближчій перспективі очікувати провокативних заяв від вищого керівництва обох ворожих держав, що сидить у Мінську та Москві.
Прогнозується, що ворожа пропаганда активізує ІПСО щодо відкриття другого фронту з боку Білорусі. Очікуємо найближчим часом ряд провокативних заяв вищого керівництва Росії та Білорусі з погрозами на адресу України.
Центр протидії дезінформації констатує, що основна мета цієї інформаційно-психологічної операції – нагнітання масової паніки в українському суспільстві.
Як не піддаватися на вороже ІПСО / Інфографіка 24 Каналу
Кремль не даремно обрав цей час для поширення ІПСО про "напад з Білорусі". У період від 27 до 31 травня Білорусь спільно з Москвою на своїй території проводитиме навчання льотчиків для удосконалення протиповітряної оборони.
Російське міністерство оборони підтверджувало таку інформацію. У ворожому відомстві зазначали, що тренування націлені на:
- прикриття об'єктів від повітряних ударів;
- прикриття підрозділів сухопутних військ.
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Відповідна інформація є чудовим тлом для пропаганди про "відкриття другого фронту" з боку Білорусі. Водночас цілком ймовірним є напад російської армії на Сумську область, про що чимало разів попереджали українські офіційні особи.
Як і напад на Харківщину, відповідна операція навряд увінчається успіхом для загарбників. Однак вона може мати мету розтягнути фронт та роззосередити Сили оборони України. У Києві неодноразово наголошували, що зводять фортифікації для протидії агресору.