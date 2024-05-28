Из Беларуси снова будут "нападать": Россия готовит ИПСО о "втором фронте" на фоне военных учений

Кремль не прекращает информационно-психологических операций против украинцев. Эксперты констатируют, что Россия в очередной раз будет вбрасывать сообщения об "открытии фронта" со стороны Беларуси.

Собственно, в Центре противодействия дезинформации, что является органом СНБО, предупредили украинцев. Там также уточнили, что распространяют прогноз развития дезинформационных кампаний врага в период с 27 мая по 2 июня.

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Старое ИПСО о "новом фронте"

По словам аналитиков, следует в ближайшей перспективе ожидать провокационных заявлений от высшего руководства обоих вражеских государств, сидящих в Минске и Москве.

Прогнозируется, что вражеская пропаганда активизирует ИПСО по открытию второго фронта со стороны Беларуси. Ожидаем в ближайшее время ряд провокационных заявлений высшего руководства России и Беларуси с угрозами в адрес Украины.

Центр противодействия дезинформации констатирует, что основная цель этой информационно-психологической операции – нагнетание массовой паники в украинском обществе.



Как не поддаваться на вражеское ИПСО / Инфографика 24 Канала

Сообщение о "втором фронте со стороны Беларуси" или о "нападении из Беларуси" не является чем-то новым. Враг активно их вбрасывает с лета 2022 года, чтобы посеять панику среди украинского общества. Важно не поддаваться на соответствующие месседжи.

Кремль не зря выбрал это время для распространения ИПСО о "нападении из Беларуси". В период с 27 по 31 мая Беларусь совместно с Москвой на своей территории будет проводить учения летчиков для усовершенствования противовоздушной обороны.

Российское министерство обороны подтверждало такую информацию. Во вражеском ведомстве отмечали, что тренировки нацелены на:

прикрытие объектов от воздушных ударов;

прикрытие подразделений сухопутных войск.

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Соответствующая информация является прекрасным фоном для пропаганды об "открытии второго фронта" со стороны Беларуси. В то же время вполне вероятно нападение российской армии на Сумскую область, о чем немало раз предупреждали украинские официальные лица.

Как и нападение на Харьковщину, соответствующая операция вряд ли увенчается успехом для захватчиков. Однако она может иметь цель растянуть фронт и рассредоточить Силы обороны Украины. В Киеве неоднократно подчеркивали, что возводят фортификации для противодействия агрессору.