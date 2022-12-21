Війна на два фронти: чи зможе Росія напасти на Молдову без сухопутного коридору

Заява директора Служби розвідки та безпеки Олександра Мустяци про те, що на початку 2023 року Путін готується до розв'язання війни з Кишиневом наробила чимало галасу як у Молдові, так і в невизнаному Придністров'ї. Справа в тому, що активні бойові дії не вигідні як маріонеткам Кремля, так і нашій країні-сусідці, однак бункерний дід від цього лише виграє.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, Путін та його оточення ані на мить не міняли своїх планів щодо знищення нашої держави та подальшого вторгнення у Європу. Тактика російського диктатора змінювалася під час повномасштабної війни в Україні, однак від своєї мети він не відмовився. Ба більше, поява ще однієї гарячої точки на на кордонах Євросоюзу, на думку божевільного, може неабияк допомогти йому послабити Київ.

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Як Путін продовжує розділяти Захід

Стратегія російської владної верхівки, починаючи з розвалу СРСР, полягала у простій тактиці – "розділяй та володарюй".

Росія загравала із цивілізованими країнами, працювала на те, аби до неї ставилися як до надійної партнерки, але при цьому вибудовувала надзвичайно потужну мережу шпигунів, фінансувала ультраліві та ультраправі партії в багатьох країнах, займалася міжнародною торгівлею наркотиками та контрабандою, роздувала міжетнічні конфлікти та ініційовувала бойові дії в різних точках світу за рахунок своїх проксі.

Саме наявність впливу на провладних політиків у Німеччині дала Москві змогу не отримати санкції та не бути покараною за анексію Криму та війну на Донбасі.

Політичне лобі по всій Європі забезпечило Москві business as usual попри всі скоєні нею воєнні злочини. Французи таємно продавали росіянам товари для модернізації важкої бронетехніки, німці вимагали від всіх узгодити будівництво "Північного потоку-2", а також стримували Штати від рішучої протидії Кремлю.

При цьому, Путін завдяки своїм довгим щупальцям із кожним подальшим своїм кроком лише більше набирався впевненості в тому, що у випадку перетину ним заледве не всіх червоних ліній, Захід не братиме безпосередньо участі в жодному конфлікті.

Втручання у президентські вибори в США, хакерські атаки, протести жовтих жилетів, отруєння Скрипалів, спроба перевороту в Чорногорії, підтримка Башара Асада, вбивство у Берліні, замах на болгарського підприємця, який збирався продавати Україні зброю – це далеко не повний список всіх злочинів росіян за кордоном з 2014 року.

При цьому, за кожним із цих порушень стоять особисто Путін, його уряд, та російські олігархи. Однак за жоден із цих вчинків Росія не понесла ніяких серйозних покарань, окрім видворення кількох десятків дипломатів-шпигунів. І навіть попри депортацію спецслужбістів у Москви залишилися неабиякі важелі впливу на політиків та населення країн Заходу.

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Німеччина досі боїться перетнути лінію, яку Путін окреслив у голові Шольца щодо передачі Україні танків. Країни-партнери Києва вже рік не можуть дійти згоди щодо посилення ЗСУ авіацією, хоча всім зрозуміло, що дешевше виділити мільярд для передачі F-15c, аніж витратити трильйон для відновлення, а потім таки передати ті ж літаки. А все лише тому, що попри відверту поразку в Україні в Путіна залишається ще багато можливостей для підриву безпекової ситуації по всьому світу.

Наприклад, Кремль може у будь-який момент активізувати десятки тисяч підконтрольних йому адептів "русского мира", яких так радо прихистила Німеччина. Те саме може відбутися у Грузії. Крім того, Москва здатна домовитися з іранцями про початок війни їх проксі проти Ізраїлю. Або ж домогтися чергової серії кривавого конфлікту на Балканах. Не кажучи вже про наявність у бункерного старця ядерної зброї.

Тож хоча Путін і програє війну на теренах наших фронтів, йому досі вдається тримати занепокоєну Європу в страху. Навіть не виймаючи козирів із рукавів.

Чи можлива війна на два фронти

Все залежить від ситуації в Україні.

Аналізуючи ситуацію, яку Путін має на лінії фронту, в Білорусі та Росії, можна з легкістю припустити, що черговою спробою наступу на Україну він намагатиметься посилити ескалацію в усіх площинах.

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Наприклад, атака з боку Білорусі цілком може статися водночас із відновленням бойових дій у Грузії.

Або ж зі спробами Ірану напасти на саудитів.

В обох випадках, як Америка, так і Європа будуть змушені діяти на два фронти. Однак, якщо, при цьому, цивілізованим країнам доведеться вживати якихось рішучих заходів, Путіну ці війни нічого не коштуватимуть. Саме так можна розглядати і ймовірність атаки на Молдову з боку Придністров‘я, де в Путіна "застрягло" чимале угруповання.



Чи наважиться Росія пробити коридор до Придністров'я / карта Sky



Росія неодноразово прямо погрожувала Молдові, зокрема, через зближення Кишинева та ЄС. Глава російського МЗС Сєргєй Лавров попереджав , що будь-які дії Молдови щодо невизнаного Придністров'я вважатимуться нападом на Росію.Натомість у жовтні президент Володимир Зеленський запропонував створити дипломатичні платформи для звільнення окупованих територій в усьому світі. Він згадав і про Придністров'я та Абхазію.

Можливо, кремлівський диктатор планує спробувати якимось чином пробити собі сухопутний коридор до ПМР, але ці спроби точно зазнають провалу. Тим паче із урахуванням того, що наразі все путінське військо на Півдні відчуває серйозні проблеми.



Ситуація на Півдні станом на 19 грудня 2022 / мапа ISW

Втім, це зовсім не означає, що Путін не вирішить скористатися зосередженими у Придністров’ї силами, як автономною бойовою одиницею. Війська, які базуються вздовж західного українського кордону, цілком здатні дійти до Кишинева, оскільки армія Молдови вкрай слабка.

Розхитування зсередини

Геть не дарма, з початку повномасштабного вторгнення, Путін намагається розхитати політичну ситуацію у Молдові. Всі ці антиурядові протести, мережі шпигунів-диверсантів Додона, комуністично-ФСБшні осередки активізувалися не просто так.

Як діятиме Румунія? Очевидно, що Румунія – головний союзник Кишинева, політично підтримуватиме Молдову та спрямовувати свої ресурси на допомогу. Відправляти свої війська Бухарест навряд чи наважиться, адже є членом НАТО, тож несе додаткову відповідальність за подібні кроки.



Водночас міністр закордонних справ Румунії Очевидно, що Румунія – головний союзник Кишинева, політично підтримуватиме Молдову та спрямовувати свої ресурси на допомогу. Відправляти свої війська Бухарест навряд чи наважиться, адже є членом НАТО, тож несе додаткову відповідальність за подібні кроки.Водночас міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску заявив , що не бачить загроз для Молдови зі сторони Російської Федерації. Він також зазначив, що не "спекулює на тему гіпотетичних ситуацій", але поки що, на підставі інформації, якою він володіє, Молдові нічого не загрожує. Проте, додав, що якщо подібна ситуація "стане можлива", влада Румунії обговорить із Кишиневом заходи, які необхідно буде вжити.

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При цьому, провокування в серці Європи чергової гібридної війни, яке не потребуватиме ані додаткового фінансування, ані постачання сил та засобів із материкової частини Росії, цілком здатне поставити Захід у геть незручне становище. Адже напряму втручатися в боротьбу з лідером орди ніхто не хоче, але й навряд буде можливо мовчки дивитися, як він захоплює ще одну країну та створює серйозний плацдарм для провокацій на Вінничині та Одещині.

І якщо паралельно із цим путінське військо намагатиметься захопити Київ, просунутися на Волині чи атакувати Донбас ще більшими навалами "гарматного м'яса", проблеми можуть бути не лише в нас та молдован.

Адже сам момент, коли Росію треба було позбавляти сфер впливу по всьому світу із мінімальними витратами, Захід вже остаточно упустив. То ж якщо Штати та Євросоюз, як найбільші партнери України, не вдадуться до рішучих дій та не вигадають, як забрати у Путіна можливість створити ще один фронт у Європі, ескалація ситуації може бути болісною для всіх, включаючи Росію, якій все одно залишилось не довго.