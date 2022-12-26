Демонстрація псевдосили: чи планують Путін і Лукашенко щось на кордоні з Україною
Білорусь перекинула до кордону з Україною 3 батальйони військ. Це спільні погоджені дії режиму Алєксандра Лукашенка разом з Росією у межах військового співробітництва.
У такий спосіб самопроголошений президент Білорусі та російський диктатор Владімір Путін планують створити загрозу застосування сили щодо України. Про це 24 каналу розповів голова Об'єднаного перехідного комітету Білорусі Павло Латушко.
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Демонстрація псевдосили та створення загрози
Так, перекидання режимом Лукашенка батальйонів до українського кордону цілком вписується в систему дій щодо створення загрози вторгнення з території Білорусі. Сюди можна віднести також направлення мобілізованих з Росії до Білорусі та навчання їх на полігонах.
Що важливо, міністерство оборони країни-агресорки щодня публікує відомості щодо проведення бойового злагодження батальйонно-тактичних груп. Сьогодні ж оприлюднили інформацію щодо навчань на полігонах військ радіаційно-хімічного захисту.
"До речі, про це, як правило, не пише міністерство Білорусі. Це вкотре підкреслює, що Білорусь є окупованою територією, на якій російські війська діють безконтрольно", – зауважив білоруський опозиціонер.
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За його словами, до так званої демонстрації сили відноситься й передача Білорусі ЗРК "Тор", С-400 та "Іскандерів", які поставлені на бойове чергування. Окрім того, в країні проводиться перевірка бойової готовності, а також вже завершений переоблік осіб, яких потенційно можуть мобілізувати.
Все це демонстрація псевдосили та створення загрози застосування сили щодо України для того, щоб реагували Збройні Сили України та мирне населення,
– підкреслив білоруський опозиціонер.
Загроза наступу з території Білорусі: останні новини
- У Міноборони Німеччини вважають, що Росія почне новий наступ у квітні 2023 року за підтримки Білорусі. Москва може використати війська Алєксандра Лукашенка для відвертання уваги ЗСУ. На думку військового експерта Андрія Харука, не виключено, що Кремль спробує реалізувати саме такий сценарій.
- Однак Олег Жданов вважає, що в плани самопроголошеного лідера Білорусі аж ніяк не входить офіційний вступ у війну проти України. За його словами, якщо Лукашенко отримає гарантії безпеки, то може взагалі змінити політичний вектор. Він переконаний, що саме Владімір Путін залежить від Лукашенка, а не навпаки.
- Водночас в американському Інституті вивчення війни попередили, що окупанти з жовтня 2022 року готуються до нового наступу на Північ України з території Білорусі. Однак це може бути лише російською інформаційною операцією.