Демонстрация псевдосилы: планируют ли Путин и Лукашенко что-нибудь на границе с Украиной

Беларусь перебросила к границе с Украиной 3 батальона войск. Это совместные согласованные действия режима Александра Лукашенко вместе с Россией в рамках военного сотрудничества.

Таким образом самопровозглашенный президент Беларуси и российский диктатор Владимир Путин планируют создать угрозу применения силы по отношению к Украине. Об этом 24 каналу рассказал глава Объединенного переходного комитета Беларуси Павел Латушко.

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Демонстрация псевдосилы и создание угрозы

Так, перебрасывание режимом Лукашенко батальонов к украинской границе полностью вписывается в систему действий по созданию угрозы вторжения с территории Беларуси. Сюда можно также отнести направление мобилизованных из России в Беларусь и обучение их на полигонах.

Что важно, министерство обороны страны-агрессора ежедневно публикует сведения о проведении боевого согласования батальонно-тактических групп. Сегодня же обнародовали информацию об учениях на полигонах войск радиационно-химической защиты.

"Кстати, об этом, как правило, не пишет министерство Беларуси. Это еще раз подчеркивает, что Беларусь является оккупированной территорией, на которой российские войска действуют бесконтрольно", – отметил белорусский оппозиционер.

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По его словам, к так называемой демонстрации силы относится и передача Беларуси ЗРК "Тор", С-400 и "Искандеров", которые поставлены на боевое дежурство. Кроме того, в стране проводится проверка боевой готовности, а также уже завершен переучет лиц, которых могут потенциально мобилизовать.

Все это демонстрация псевдосилы и создание угрозы применения силы по отношению к Украине для того, чтобы реагировали Вооруженные Силы Украины и мирное население,

– подчеркнул белорусский оппозиционер.

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