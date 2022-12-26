Демонстрация псевдосилы: планируют ли Путин и Лукашенко что-нибудь на границе с Украиной
Беларусь перебросила к границе с Украиной 3 батальона войск. Это совместные согласованные действия режима Александра Лукашенко вместе с Россией в рамках военного сотрудничества.
Таким образом самопровозглашенный президент Беларуси и российский диктатор Владимир Путин планируют создать угрозу применения силы по отношению к Украине. Об этом 24 каналу рассказал глава Объединенного переходного комитета Беларуси Павел Латушко.
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Демонстрация псевдосилы и создание угрозы
Так, перебрасывание режимом Лукашенко батальонов к украинской границе полностью вписывается в систему действий по созданию угрозы вторжения с территории Беларуси. Сюда можно также отнести направление мобилизованных из России в Беларусь и обучение их на полигонах.
Что важно, министерство обороны страны-агрессора ежедневно публикует сведения о проведении боевого согласования батальонно-тактических групп. Сегодня же обнародовали информацию об учениях на полигонах войск радиационно-химической защиты.
"Кстати, об этом, как правило, не пишет министерство Беларуси. Это еще раз подчеркивает, что Беларусь является оккупированной территорией, на которой российские войска действуют бесконтрольно", – отметил белорусский оппозиционер.
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По его словам, к так называемой демонстрации силы относится и передача Беларуси ЗРК "Тор", С-400 и "Искандеров", которые поставлены на боевое дежурство. Кроме того, в стране проводится проверка боевой готовности, а также уже завершен переучет лиц, которых могут потенциально мобилизовать.
Все это демонстрация псевдосилы и создание угрозы применения силы по отношению к Украине для того, чтобы реагировали Вооруженные Силы Украины и мирное население,
– подчеркнул белорусский оппозиционер.
Угроза наступления с территории Беларуси: последние новости
- В Минобороны Германии считают, что Россия начнет новое наступление в апреле 2023 года при поддержке Беларуси. Москва может использовать войска Александра Лукашенко для отвлечения внимания ВСУ. По мнению военного эксперта Андрея Харука, не исключено, что Кремль попытается реализовать именно такой сценарий.
- Однако Олег Жданов считает, что в планы самопровозглашенного лидера Беларуси никак не входит официальное вступление в войну против Украины. По его словам, если Лукашенко получит гарантию безопасности, то может вообще сменить политический вектор. Он убежден, что именно Владимир Путин зависит от Лукашенко, а не наоборот.
- В то же время в американском Институте изучения войны предупредили, что оккупанты с октября 2022 года готовятся к новому наступлению на Севере Украины с территории Беларуси. Однако это может быть только российская информационная операция.