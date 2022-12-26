У такий спосіб самопроголошений президент Білорусі та російський диктатор Владімір Путін планують створити загрозу застосування сили щодо України. Про це 24 каналу розповів голова Об'єднаного перехідного комітету Білорусі Павло Латушко.

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Демонстрація псевдосили та створення загрози

Так, перекидання режимом Лукашенка батальйонів до українського кордону цілком вписується в систему дій щодо створення загрози вторгнення з території Білорусі. Сюди можна віднести також направлення мобілізованих з Росії до Білорусі та навчання їх на полігонах.

Що важливо, міністерство оборони країни-агресорки щодня публікує відомості щодо проведення бойового злагодження батальйонно-тактичних груп. Сьогодні ж оприлюднили інформацію щодо навчань на полігонах військ радіаційно-хімічного захисту.

"До речі, про це, як правило, не пише міністерство Білорусі. Це вкотре підкреслює, що Білорусь є окупованою територією, на якій російські війська діють безконтрольно", – зауважив білоруський опозиціонер.

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За його словами, до так званої демонстрації сили відноситься й передача Білорусі ЗРК "Тор", С-400 та "Іскандерів", які поставлені на бойове чергування. Окрім того, в країні проводиться перевірка бойової готовності, а також вже завершений переоблік осіб, яких потенційно можуть мобілізувати.

Все це демонстрація псевдосили та створення загрози застосування сили щодо України для того, щоб реагували Збройні Сили України та мирне населення,

– підкреслив білоруський опозиціонер.

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