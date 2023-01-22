Прикордонники розповіли, чи проводять білоруси розвідку вздовж кордону

В Білорусі зараз зосереджена певна кількість російських військових, які проходять там навчання. Також тривають авіаційні навчання сил Росії та Білорусі. І хоча військові експерти зазначають, що зараз загроза наступу окупантів з території Білорусі є невеликою, однак у будь-який момент все може змінитися.

Проте речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко зазначив, що ворог не здійснює аеророзвідку українського кордону з боку Білорусі. Про це він розповів 24 Каналу.

До теми Кордон з Білоруссю "зашивають" окопами: що відбувається на Поліссі

Ворожі безпілотники залітали на українську територію

За його словами, в останній час явних ознак або частих випадків, коли б з боку Білорусі застосовувались технічні засоби для спостереження за нашою територією, українські прикордонники не фіксували.

Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України тривалий час фіксувалась активність безпілотників, які зокрема могли залітати на територію нашої країни, але по нім відкривався вогонь,

– зазначив речник.

Що відбувається на українсько-білоруському кордоні: дивіться відео

Андрій Демченко наголосив, що вони знищувались для того, щоб ворог не міг відстежити сили нашої оборони, які розташовані на посиленні Північного напрямку.

Ситуація в Білорусі: важливе

Американська розвідка стежить за спільними навчаннями білорусів із росіянами на території Білорусі, проте не має підтверджень щодо планів або готовності білоруських сил наступати на територію України. І все ж у США занепокоєні співпрацею Росії та Білорусі.

Американські аналітики заявили, що Лукашенко продовжує балансувати проти Кремля, намагаючись показати Білорусь як суверенну країну в рамках Союзної держави, де домінує Росія. Про це свідчить нещодавня зустріч Лукашенка з Лавровим. За її результатами Лукашенко заявив про збереження суверенітету двох країн у всіх відносинах. Тобто самопроголошений президент Білорусі намагається уникнути передачі суверенітету країни Кремлю.

Режим Алєксандра Лукашенка змушує українців бути готовими до повторного наступу із боку Білорусі. Проте, на думку білоруського опозиціонера Павла Латушко, всі залякування із боку противників – це лише провокації. За його словами, може бути зосереджено два напрямки наступу на територію України: із Гомеля через Чорнобильську зону, як відбулося 24 лютого минулого року, або із Бресту для того, щоб відрізати шляхи постачання озброєння із Заходу.

Окупанти на території Білорусі перекинули ближче до українського кордону свої бойові гелікоптери. За наявними даними, вертольоти ворога перекинули з аеродрому "Мачулищі" до аеродромів у Брестській області: "Барановичі", "Осовці", "Лунінець".