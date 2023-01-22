Пограничники рассказали, проводят ли белорусы разведку вдоль границы

В Беларуси сейчас сосредоточено определенное количество российских военных, проходящих там учения. Также продолжаются авиационные учения сил России и Беларуси. И хотя военные эксперты отмечают, что сейчас угроза наступления оккупантов с территории Беларуси невелика, но в любой момент все может измениться.

Однако представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отметил, что враг не осуществляет аэроразведку украинской границы со стороны Беларуси. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Вражеские беспилотники залетали на украинскую территорию

По его словам, в последнее время явных признаков или частых случаев, когда со стороны Беларуси применялись бы технические средства для наблюдения за нашей территорией, украинские пограничники не фиксировали.

После полномасштабного вторжения России на территорию Украины долгое время фиксировалась активность беспилотников, которые, в частности, могли залетать на территорию нашей страны, но по ним открывался огонь,

– отметил спикер.

Что происходит на украинско-белорусской границе: смотрите видео

Андрей Демченко подчеркнул, что они уничтожались для того, чтобы враг не мог отследить силы нашей обороны, расположенные на усилении Северного направления.

Ситуация в Беларуси: важное

Американская разведка следит за совместными учениями белорусов с россиянами на территории Беларуси, однако нет подтверждений относительно планов или готовности белорусских сил наступать на территорию Украины. И все же в США обеспокоены сотрудничеством России и Беларуси.

Американские аналитики заявили, что Лукашенко продолжает балансировать против Кремля, пытаясь показать Беларусь как суверенную страну в рамках Союзного государства, где доминирует Россия. Об этом свидетельствует недавняя встреча Лукашенко с Лавровым. По ее результатам, Лукашенко заявил о сохранении суверенитета двух стран во всех отношениях. То есть самопровозглашенный президент Беларуси пытается избежать передачи суверенитета страны Кремлю.

Режим Александра Лукашенко заставляет украинцев готовиться к повторному наступлению со стороны Беларуси. Однако, по мнению белорусского оппозиционера Павла Латушко, все запугивания со стороны противников – это только провокации. По его словам, может быть сосредоточено два направления наступления на территорию Украины: из Гомеля через Чернобыльскую зону, как произошло 24 февраля прошлого года, или из Бреста для того, чтобы отрезать пути поставки вооружения с Запада.

Оккупанты на территории Беларуси перебросили ближе к украинской границе свои боевые вертолеты. По имеющимся данным, вертолеты врага перебросили с аэродрома "Мачулищи" к аэродромам в Брестской области: "Барановичи", "Осовцы", "Лунинец".