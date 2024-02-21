Стратегічне місто: сержант ЗСУ відповів, з якою метою окупанти пруть на Часів Яр

На Бахмутському напрямку воюють добре підготовленні російські бійці. Вони гарно споряджені, мають велику кількість FPV-дронів, які активно використовують, тому ворога точно не варто недооцінювати.

Про це 24 Каналу розповів сержант ЗСУ, спікер міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm Михайло Макарук, зауваживши, що за кількістю безпілотників окупанти значно переважають Україну. Щодо міста Часів Яр, яке неподалік Бахмута, то його росіяни закидують авіабомбами та зрівнюють із землею.

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Окупанти наступають на Бахмутському напрямку

Ворог повторює тактику, яку використав в Авдіївці, та намагається знищувати населені пункти КАБами. Він використовує їх дедалі частіше, а найбільшою проблемою є те, що авіаційним бомбам ніяк не можна протидіяти. Протиповітряної оборони не вистачає, а глобальної підтримки з повітря – немає.

Регулярно працює їхня артилерія великих калібрів, міномети, FPV-дрони, авіація. Росіяни активно пруть вперед,

– розповів Михайло Макарук.

Україна за 7 днів знищила 7 ворожих літаків, але, на жаль, окупанти ще мають достатньо ресурсів, аби збирати й модернізовувати свої повітряні судна. Російські заводи активно працюють, деякі з них перепрофілювалися, відкрились нові, які тепер виробляють безпілотники.

"Я всім побратимам хочу нагадати бути обережними з російськими БпЛА. Окупанти закладають вибухівку у свої "Орлани" для того, щоб вони могли самоліквідуватися. Також встановлюють датчики, за якими відстежують, куди їх переносять, щоб потім відпрацювати по цьому місцю артилерією чи навіть ракетами", – наголосив сержант ЗСУ.

Чому для Росії важливий Часів Яр

Спочатку окупанти хочуть захопити хребет перед Часовим Яром – це повноцінний Донецький кряж, а далі буде вихід на Костянтинівку, яка є одним із найбільших агломерацій. Щобільше, місто Часів Яр – панівна висота, з неї багато всього видно.

Це стратегічне місто, яке розташоване на висоті. Часів Яр оточений різними перехрестями Донецького кряжу. Саме звідти колись йшла дорога на Бахмут. Зараз бої тривають біля навколишніх сіл. Росіяни поступово зрівнюють їх із землею,

– наголосив Макарук.

Тож окупанти намагаються позиційно атакувати та виконати політичне завдання – вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

Чи збільшилось угруповання росіян біля Бахмута

Після виходу ЗСУ з Авдіївки ворог, ймовірно, розосередить свої зусилля на різних напрямках. Українські військові вже зводять укріплення, але російські загарбники використовують різноманітну тактику, щоб не дати нашим бійцям можливості це зробити.

У них величезний запас артилерії, снарядів, вони можуть випускати їх скільки завгодно. Щодо того, чи стало росіян більше, то ніби все так само. Але варто розуміти, що після Авдіївки наступ продовжується,

– наголосив Михайло Макарук.

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